拒載有理？落馬洲坐紅色的士　司機要求轉綠的：玩我？　結局絕了

的士拒載有理？本港網絡瘋傳多段影片，港鐵落馬洲口岸的士站有一行3人乘客，因綠色的士站排長龍，於是想乘坐紅色的士到附近的富泰停車場，卻被紅色的士司機要求轉乘綠色的士，直指「有車（綠的）你唔搭過嚟玩我？」。乘客質疑「拒載」不滿，雙方爭論，的士司機於是下車找警察向乘客講解。乘客與警察爭論一會，最終乘客下車，但離開前「攞尾彩」稱認識警務處長蕭澤頤，又記下警員編號。



影片引來網民爭議的士司機有否「拒載」，有人認為司機做法無問題，「佢分紅、綠的士站唔係畀你揀邊部快啲上到車㗎」、「如果咁樣綠的坐晒紅的，真係要坐紅的嗰啲原本唔使等變相就要等，X乘客」、「呢啲香港人真係X街到呢」；不過亦有網民認為司機無權「拒載」，「分紅綠的係因為綠的有限制，同兩種的士價錢有分別，唔係限個客只可以揀咩色搭」、「個客畀貴D，慳返排隊時間，個問題喺邊？」。



本港網絡瘋傳多段影片，港鐵落馬洲口岸的士站有一行3人乘客，因綠色的士站排長龍，於是想乘坐紅色的士到附近的富泰停車場，卻被紅色的士司機要求轉乘綠色的士。（影片截圖）

落馬洲坐紅色的士出富泰停車場 司機要求轉乘綠色的士

本港多個Facebook、YouTube群組瘋傳多段的士「車CAM（行車記錄器）」影片，轉載者留言「又係的士問題？」、「誰對誰錯，西客？VS的士拒載？」。

皇崗口岸有一行3人乘客在紅色的士站上車想去富泰停車場。（影片截圖）

影片見到，事發11月16日（星期六）晚上近10時，港鐵落馬洲口岸的士站有一行3人乘客在紅色的士站上車想去附近的富泰停車場，其中1男1女坐在的士後座，另1名戴眼鏡男子則坐在前排副駕駛座。

司機聞目的地問「點解唔坐綠的（綠色的士）啊？」，眼鏡男回應「綠的（綠色的士站）無車囉」。司機望一望綠色的士站表示「你而家咪有車囉」，但乘客反問「有咩問題啊坐紅的？的士係畀人搭㗎嘛」，司機即無奈指「唔係咁玩我啊嘛？搵警察嚟問下先。有車（綠的）你唔搭過嚟玩我？」。乘客回應「你見唔見到條隊（綠色的士站排隊人龍）啊師傅」，司機則下車找警察，「咁我問下警察先」，乘客重申「你咪問（警察）囉，有咩問題啊？」。

雙方爭論，司機下車找警察。（影片截圖）

司機向警察求助 乘客：我畀多咗錢有咩問題？

另1段片見到，警察到場，向乘客表示「排返嗰邊（綠色的士站）啦，唔係嗰邊唔使排啦」。乘客回應「紅的邊度都去得㗎嘛，阿SIR我畀多咗錢有咩問題啊？」，警察解釋「而家嗰邊排緊隊啊嘛」。乘客強調「市民有權選擇㗎嘛」，警察說「呢度有規矩嘅，新界的士嗰邊排隊」，勸喻乘客改到綠色的士站排隊。

乘客與警察爭論。（影片截圖）

乘客與警察爭論。（影片截圖）

第3段片見到，警察向乘客指「我唔係話驚你投訴啊」，乘客則不滿表示「原來香港法例賦予畀警察包庇司機拒載嘅」，警察指「有條法例，如果有分綠的……去返市區啊嘛，呢個九龍的士嚟㗎嘛」。乘客反駁「你唔係寫住九龍的士喎，市區喎，咩叫市區啊？咁如果我去元朗，元朗市中心咁係咪叫市區啊，阿SIR？咁元朗係咪屬於九龍（編按：元朗屬於新界區）啊？」。警察重複「紅的九龍或過海」，雙方爭論一會，乘客最終下車離開，但離開前「攞尾彩」表示要記下警察編號，以及會問警務處長蕭澤頤，又稱「下星期會同佢（警務處長蕭澤頤）」食飯。

乘客最終下車離開，但離開前「攞尾彩」。（影片截圖）

網民爭議有否「拒載」

影片引來網民爭議的士司機有否「拒載」，有人認為司機做法無問題，「佢分紅、綠的士站唔係畀你揀邊部快啲上到車㗎」、「如果咁樣綠的坐晒紅的，真係要坐紅的嗰啲原本唔使等變相就要等，X乘客」、「好多人都唔明個道理，點解有啲地方有齊紅的和綠的的士站，不過政府肯做多一點，起呢啲的士牌上列明多一點，世上就少啲爭議」、「呢啲香港人真係X街到呢」、「如果啲客咁X，真係無資格再X的士佬囉！」。

不過亦有網民認為司機無權「拒載」，「分紅綠的係因為綠的有限制，同兩種的士價錢有分別，唔係限個客只可以揀咩色搭」、「請問邊條例指明排站頭可以揀客？請邊條例話紅的一定要去九龍先可以坐？個客畀貴啲，慳返排隊時間，個問題係邊？」、「搭的士就係求舒適同方便，唔通咁樣仲要幫司機諗埋佢鍾唔鍾意你坐佢㗎車？」。

叫乘客轉綠色的士？案例咁講

根據運輸署網頁，市區的士（紅色的士）可在香港任何地區行走（東涌道及南大嶼山的道路除外）。至於是否可要求乘客轉乘綠色的士，今年10月29日有案例，有警員「放蛇」喬裝乘客，從西貢公眾碼頭的士站乘搭紅色的士前往西貢區內酒店，但紅色的士司機要求轉乘對面的綠色的士。司機隨後被控「拒載」，認罪罰款500元。