2對夫妻醉後激戰！2名人妻同時懷孕各誕女嬰　他知道都是自己女兒

現代人性觀念開放，但也要為後代着想吧？外國1名男子在討論區文表示，以往跟妻子喝醉酒時，與男同事及對方妻子一起做「多人運動」，其後2女同時懷孕，各自誕下女兒，卻發現2名孩子異常相似。4名成年人當然記得當年的荒唐事，心裏明白其實2名女童應該都是樓主的親生骨肉，但沒有人敢說出真相。隨着孩子日漸長成，樓主相信女兒已經知道真相。



許多網民留言直斥「貴圈真亂」，又指成年人亂性，但卻可能令孩子受苦，要她們接受複雜身世，恐對身心有帶來傷害。



樓主和妻子早年曾喝醉酒，與男同事及對方妻子做「多人運動」，結果雙方妻子同時懷孕。（示意圖/gettyimages）

醉後亂性2人妻同時懷孕

樓主在「Reddit討論區」發文表示，該位男同事和妻子一直未能生兒育女，年輕時，樓主與妻子飲醉酒，在沒有做足安全措施的情況下，與他們做「多人運動」，隨後雙方妻子都同時懷孕，且各自誕女兒。4名成年人其後沒有多說半句，各自撫養女兒。

數年後，樓主有了新職業，與家人搬到搬處，其後又搬回同一地區，女兒就讀區內小學，有一天放學回家，女兒表示班上有1名女同學，外貌與她非常相似，儼如雙胞胎姊妹。樓主當然知道所謂女同學，正是該位男同事與妻子所生的女兒，亦是他的親生骨肉，但他沒有對女兒說出真相。

女兒已長大成人後，樓主相信她已經知道有1名姊妹。（示意圖/gettyimages）

樓主相信女兒已知真相

如今樓主和妻子已經分開，女兒亦已長大成人，且確信她已經知道真相，而她的確有另1名姊妹。

大量網民留言追問「女兒知道真相，又如何？她的反應是什麼？」、「人家為你撫養女兒，還想什麼？」、「好心做足安全措施啦」。有人則抨擊樓主與對方夫婦都為一己私慾而不顧後果，擔心複雜的身世對2名女孩造成難以磨滅的陰影。

（Reddit討論區）