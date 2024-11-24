寒流襲港！天文台料下周分區僅11°C　3動作即保暖　羽絨4隱患小心

【冷風／天文台／天氣消息／氣溫／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖／寒流】踏入冬天加上強烈東北季候風！天文台預測，一股強烈東北季候風會在明日稍後至星期二初時抵達廣東，該區有幾陣驟雨；受季候風持續影響，本周中期廣東沿岸氣溫逐步下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，內陸地區日夜溫差頗大。本港方面，天文台指星期二北風增強，氣溫逐步下降，隨後一兩日早上天氣清涼，最低氣溫在14、15°C左右，漸轉天晴乾燥。



根據天文台九天天氣預報，市區星期三（11月27日）最低氣溫跌至15°C，至星期四（11月28日）更會進一步跌至14°C，相當寒冷。而根據天文台分區天氣預報，大埔星期五（11月29日）最低氣溫只有11°C，上水13°C，沙田、西貢、將軍澳、屯門、長洲則只有13°C至14°C。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，打邊爐有2件事不能做，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。另有3個動作，可讓大家快速「暖笠笠」。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖。（資料圖片）

未來多天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾凍，周四有大埔最低只有11°C！▼▼▼

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未來九天天氣預報：

天文台九天天氣預報。（天文台）

禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈