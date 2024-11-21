寒流襲港！天文台料分區氣溫僅12°C　3動作即保暖　羽絨4隱患小心

【冷風／天文台／天氣消息／氣溫／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖／寒流】踏入冬天加上強烈東北季候風，天文台預測，下星期中期香港天氣顯著轉涼。



根據天文台九天天氣預報，市區下星期三（11月27日）最低氣溫跌至15°C，至下星期四（11月28日）更會進一步跌至14°C，相當寒冷。而根據天文台分區天氣預報，大埔下星期三至四（11月27日至28日）最低氣溫只有12°C，上水13°C，沙田、將軍澳、青衣、屯門則只有14°C。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，打邊爐有2件事不能做，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。另有3個動作，可讓大家快速「暖笠笠」。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖。（資料圖片）

未來多天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾冷，分區最低只有12°C！▼▼▼

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天文台表示，一股清勁至強風程度的偏東氣流會在周末至下周初影響廣東沿岸，一股強烈東北季候風會在下周中期抵達華南，沿岸地區氣溫顯著下降，早晚相當清涼，漸轉天晴乾燥，日夜溫差較大。

根據天文台九天天氣預報，市區下星期三（11月27日）最低氣溫跌至15°C，至下星期四（11月28日）更會進一步跌至14°C，相當寒冷。

而根據天文台分區天氣預報，大埔下星期三至四（11月27日至28日）最低氣溫只有12°C，上水13°C，沙田、將軍澳、青衣、屯門則只有14°C。

未來九天天氣預報：

天文台九天天氣預報。（天文台）

禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈