2024回顧│這一年過得好嗎？香港人3大幸福關鍵要素您擁有幾多項？

2024年已踏入尾聲，回顧過去一年，我們都經歷過不少興奮時刻，記得在巴黎奧運上取得歷史性佳績而全城歡呼、見證大熊貓誕下港產熊貓龍鳳胎，樓市全面「撤辣」助提升交投外，經濟穩定讓不少市民鬆一口氣，香港未來仍是機遇處處。



即將迎接2025年，回顧過去一年，您過得幸福嗎？幸福關鍵要素又是甚麼呢？以下是港人3大幸福關鍵要素，不妨一同回看這一年的各種點滴，然後就會發現，幸福要素一直就在身邊！



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財富是幸福關鍵要素之一，擁有充足資金可為自己和至親生活提供保障，更有信心面對不同挑戰。（資料圖片/Getty Images）

幸福關鍵要素1：財富

回顧2024年，港人就業收入上升，投資市場表現稍見向好。其中，今年第二季港人就業收入中位數達21,100元，按年上升5%，而同期通脹率為1.5%，可見港人收入升幅遠高於通脹。投資市場方面，恒指截至11月下旬較年初升逾2,000點，加上政府今年初適時為樓市全面「撤辣」，配合減息等利好因素，本港二手住宅樓宇成交價由10月起有止跌回升跡象。

不過經濟基本面向好，市民仍未敢輕易鬆懈。香港存款保障委員會最新調查顯示，港人儲蓄需求急增，平均認為需要有103萬元儲蓄或流動資金才能有足夠「安全感」，每月平均儲蓄金額亦按年增加9%至9,800元，反映不少港人為求心安，寧願減少日常開支，也要增加每月儲蓄未雨綢繆。

上述數據反映，雖然打工仔收入增加，加上整體投資市場表現回勇，讓港人鬆一口氣，但面對外圍環境波動帶來的不確定性，更多市民認為有需要透過儲蓄、保險、投資等策略，為未來增添保障。

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若能未雨綢繆，及早為自己和家人的未來做好準備，更易擁有豁達而自在的生活。（資料圖片/Getty Images）

幸福關鍵要素2：心靈

財富雖然重要，但心靈富足亦不能忽略！香港人生活忙碌，工作壓力指數排名位處全球前列，國際諮詢機構蓋洛普（Gallup）研究更指出，本港49%僱員日常在工作場所感到壓力，全球排名第4，壓力水平亦較全球平均的41%高。

高壓生活影響港人幸福感，最新一期聯合國《世界幸福報告》顯示，本港幸福指數連續3年下跌，最新跌至5.316分，排名亦降至第86位。

幸福感下跌，往往源於生活壓力、對未來感到不安，其實香港擁有眾多人才和資源，社會制度亦有足夠安全網，具有讓市民安居樂業的條件，只要及早為自己和家人的未來做好準備，心靈自然能放鬆，更易擁有豁達而自在的生活。

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要增加生活保障及安全感，可預早購買醫療及意外保險，以應付突如其來醫療支出，保障自己和摯親。（資料圖片/Getty Images）

幸福關鍵要素3：健康

健康是幸福長壽的基石，放眼全球，香港是最長壽地區之一，可是慢性病患病率並不低。根據衞生署最新一份《人口健康調查報告書》，本港15歲以上人口中，慢性疾病患病比例高達43.2%，當中癌症發病率達2.4%，而癌症亦是本港頭號殺手。

就算儘量保持身心健康，但亦難以預料突如其來的意外。統計顯示，疫情後交通意外增加，2023年本港共錄得1.7萬宗道路交通意外，傷亡總數逾2.2萬人，導致96人死亡。而今年首10個月交通意外傷亡總人數亦已超過1.8萬人。

疾病、意外往往難以避免，要增加生活保障及安全感，預早購買醫療及意外保險，以應付突如其來的醫療支出，額外購買住院保險，更可減輕住院期間的經濟負擔，保障自己和摯親。

幸福生活需要有周全保障，未雨綢繆，為自己和家人的未來做好準備，自然可減輕壓力，好好享受人生。

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