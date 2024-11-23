的士有S！後座驚現2條糞便　網民：真千足金　1原因反指司機好彩

誰人坐的士留下「黃金」？1張「的士後座出現大便」的照片近日在網上引起熱烈討論，發帖者表示朋友在上車聞到「好大狗味」，之後發現後座上有2條大便，實在十分崩潰。



網民看完照片後，都認為那是動物糞便，推斷是有主人帶寵物坐的士時，寵物意外排泄，「應該狗屎貓屎啫」、「係咪帶狗坐（的士）」。有網民就「司機算好彩」，因該隻貓狗並非腹瀉，相信糞便不難清理，「算係咁，咁急都唔係爛」、「好過尿，同埋好在冇肚屙」。亦有人笑稱「呢獲真係『千足金』」。



1張「的士後座出現大便」的照片近日在網上引起網民熱烈討論。（「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

該名網民在Facebook群組「的士司機資訊網 Taxi」稱代朋友發帖並上傳2張照片，並笑言「一日唔死一日有新聞」。

其中1張照片拍攝角度為的士車廂前排位置，可見的後座中間座位靠椅背下方有2條疑似糞便的褐色物體，尺寸較幼及短，其中較長的1條目測如成年人尾指般長。

的士後座中間座位上有2條疑似動物糞便。（「的士司機資訊網 Taxi」圖片）

樓主稱朋友嗅到「狗味」揭發

樓主未有透露事件發生經過，但有網民詢問「你老友鼻塞？」，樓主就回應「上車已經好大狗味，開咗個窗，應該之後聞到所以先發現」。

網民稱司機已算好彩

照片引起網民熱議，不少人都認為照片中的大便看起來似是動物糞便，並推斷可能有人攜帶寵物乘坐的士，其間寵物忽然排泄，「隻狗坐車出街勁開心，興奮到瀨」、「應該狗屎貓屎啫」、「係咪帶狗坐」。

亦有網民笑稱幸好貓狗並非腹瀉，排泄物尚算好清理，「算係咁，咁急都唔係爛」、「好過尿，同埋好在冇肚屙」。而樓主就笑言「我都係咁安慰我個朋友，好在冇屎尿一齊嚟」。有網民就笑指樓主朋友「狗屎運」、「有金執」、「呢獲真係『千足金』」。

有網民笑稱幸好貓狗並非腹瀉，排泄物尚算好清理。（示意圖，GettyImages）

不過也有司機網民表示不太願意接載寵物，就是因為怕有類似情況發生，「我唔會車寵物，太難搞」、「試過有隻肚屙，嘩勁臭」、「就係驚呢啲有排清，臭幾耐啊」。

（Facebook）