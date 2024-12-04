偷驗孫仔DNA！父母嫌他長得像亞裔　懷疑新抱出軌　人夫咁處理

因為長得像媽媽就要偷驗DNA？外國1名男子和韓裔妻子數年前生下長子，和他儼如「餅印」，直至幼子出世不久，長得較像妻子，其父母覺得幼孫長得較像亞裔，竟懷疑新抱不忠，趁來訪探孫時偷偷用拭子採取孫兒DNA做檢測，被他撞破。他如實向妻子道出事情始末，妻子即禁止兩老再來探孫，而父母之後堅稱沒真的拿孫仔DNA檢測。



網民大讚男事主做法，更批評其父母是種族主義者，「不要讓小朋友受到歧視」，不少亞裔混血兒分享經歷，呼籲他保護妻兒，「混血兒第一次受種族歧視往往來自自己的家庭」。



有外國網民的父母懷疑孫兒不是親生，竟然偷偷採集小朋友的DNA樣本。（示意圖/GettyImages)

幼子像亞裔 父母懷疑新抱不忠

樓主在Reddit討論區發文，他今年29歲是歐洲人，32歲妻子則是韓裔，育有2子，其中長子和他儼如「餅印」，父母也常來湊孫。後來小兒子出身，他完全沒白人特徵，長得較長妻子，即看起來像亞裔，但長得像媽媽也很平常，惟其父母初次來探孫時面露失望神情，他猜父母可能正懷疑小兒子是否其親骨肉。

有天樓主父母上門，母親堅持獨自留在房內照顧孫兒，他進門時撞破母親竟偷偷用拭子採集幼子的DNA樣本，母親要求他保密。樓主待妻子翌朝起床，即決定夫妻坦承相對，妻子氣得禁止父母再上門，不讓他們見幼子。

隨後男子父母親自上門探望小兒子，男子母親就堅持獨留房中照顧小兒子，並偷偷地用拭子拿取小兒子的DNA。（示意圖/GettyImages)

樓主選擇護妻：我不覺得我有錯

妻子跟兩老「攤牌」，他們堅稱沒有將DNA送去化驗，家人們反責備樓主「告密」，甚至一度叫他說服妻子，容許幼子做DNA檢測。樓主坦言「我不知道，我不覺得我有錯」，他也不希望兒子的DNA樣本出現在某個資料庫內。

網民斥樓主父母是種族主義者

網民力挺樓主，認為應永久禁止其父母見孫，「你做了一件對的事」、「做得好！不可以保持這種秘密」、「不要讓父母成為兩夫妻隔閡」，不少人更認為其父母想法充滿種族主族，涉及歧視，「因為他（幼子）看起來不夠白？」。

帖文更引來不少混血兒回應，有網民分享自己和姐姐都同樣有一半亞裔血統，小時候他看起來像亞洲人，而姐姐更像白人，「家人對待我們的態度相當不同」，隨年齡長大，姐姐反變得不像白人。他擔心樓主兒子在家族內受到差別對待，「請保護你的妻兒，混血兒第一次受種族歧視往往來自自己的家庭」。

（綜合）