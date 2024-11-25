普通話大媽麥當勞分食自攜外賣！仲傳來「好大浸味」　網民怒公審

近期網絡不斷有人被拍到在麥當勞吃自攜外賣，有網民早前遇到這情況，於是在網上發布影片，指在某麥當勞吃東西時，有4位操普通話的大媽坐在他對面吃外賣。從影片可見，她們大模斯樣將自攜的外賣，逐碗逐碗拿出來分吃，樓主還要聞到「好大浸味」，對於4人如入無人之境，樓主忿而上網公審大媽們。



帖文引來不少網民熱議，有人認為要制止，「叫經理」、「你可以叫職員嚟，叫佢哋攞走食物，上次有人嚟食榴槤我都係咁做」。亦有人認為樓主多管閒事「喺麥當勞傾保險都有啦，咁都要公審」。



4位操操普通話的大媽，坐在樓主對面吃自攜外賣。（影片截圖）

有網民早前在Threads上發文及影片，指在麥當勞吃東西期間，見有4位操操普通話的大媽，坐在其對面吃自攜外賣。從影片可見，這3名大媽平排而坐，大模斯樣從膠袋逐碗把外賣取出，分派完食品後，再分派外賣紙食具，完全如入無人之境。樓主在對面聞到她們的外賣傳來味道，「好大浸味喎大佬」，忿而在網上公審。

面對這些畫面，不少網民留言討論，有人認為要制止，「叫經理」、「你可以叫職員嚟，叫佢哋攞走食物，上次有人嚟食榴槤我都係咁做」、有人鬧離譜，「佢哋知道，麥當勞嘅員工唔會趕佢哋走」、「佢哋不嬲都無禁止外帶食物嘅意識」、「起碼基本上都要幫襯返麥記少少嘢」。

有網民認為要制止她們，建議「叫經理」。（影片截圖）

有人認為見慣不怪，「麥記又唔多覺有告示唔可以攞外面食物入嚟進食」、「人地M記都無話唔得，唔得經理就做咗野啦！呢因為係美式自由文化同管理」、「唔好淨係影大媽，好多香港人都係麥記得食兩餸飯，燒臘，串燒」、「喺麥當勞傾保險都有啦，咁都要公審，麥當勞亦冇貼住不能自帶食物」。