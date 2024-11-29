離譜！父安慰13歲失戀兒子　竟聘2妓女供慰藉　母怒提告下場曝光

這位父親愛惜兒子的方式震撼三觀！英國有父親為了安慰失戀的兒子，竟然安排2名妓女，為兒子進行成人禮。兒子最終屈服於父親的慫恿之下，不情不願的完成過程，但他卻感到惡心反感。



母親事後得悉丈夫的瘋狂行為後，氣得帶兒子到警署報警。最後父親因觸犯安排兒童性罪行而被判入獄4年，接受性犯罪管制10年，其間禁止他與兒童單獨接觸。



父親聲稱因兒子失戀而聘妓女慰藉他。（示意圖，非當事人／GettyImages）

綜合外媒報道，涉事一家居於英國倫敦，父親因不忍見兒子失戀沮喪，竟想出自以為的「絕世好橋」，擅自請來2名妓女向兒子提供性服務，目的想讓兒子開心。可是兒子「不領情」斷然拒絕這安排，更大鬧父親想法瘋狂，強調自己只有13歲。不過父親不以為然極力游說兒子。

根據法庭證供，父親向2名妓女訛稱兒子已18歲成年，並出價每人150英磅（約1,470港元）報酬予她們。其中1名妓女為26歲，比兒子年長一倍，兒子最後在父親慫恿下，在布羅姆利1酒店房內，不情不願地與妓女發生性行為，但兒子表示過程令他感到惡心反感。

父親因「安排兒童性犯罪」罪行，被判入獄4年。（GettyImages）

當天少年母親整晚聯絡不上丈夫心急如焚，至凌晨4時才獲丈夫回覆，得悉他的瘋狂安排後，立即帶兒子前往報警。父親出庭時堅稱自己的行為沒有錯，仍厚顏地指自己是好父親，全為了安撫失戀的兒子。最後他因安排兒童性犯罪的罪行，被判入獄4年，以及接受10年性犯罪管制，其間禁止他與兒童單獨接觸。