不想接客？女子路邊截的士　司機疑見到輪椅老婦後秒駛走影片瘋傳

不少行動不便人士出行會考慮乘坐的士，但近日網上流傳「行車記錄儀（車cam）」影片，顯示有女子陪同坐輪椅的老婦在路旁攔截的士，有的士司機靠近後，疑因見到靠在輪椅旁站立的老婦，竟扭軚駛走。影片在網上引起爭議，有網民懷疑司機不願接載輪椅乘客，「可唔可以講下點解見到輪椅就即時扭返出去？」、「明顯見到輪椅就走」；不過另一派網民就認為應聯絡專門接載輪椅乘客的的士，「點解唔搵輪椅的士車隊？佢哋專做又方便上落」、「如果司機搬輪椅整親，邊個負責？」。



網上流傳車cam片，顯示有女子陪同坐輪椅的老婦在路旁攔截的士，有的士司機靠近後卻又扭軚駛走。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

該網民在Facebook群組「車cam L（香港群組）」發帖並上傳「車cam」片，表示「我仲估緊佢（指的士）走唔走之際，點知佢真係走咗去」，更憤而咒罵對方「等天收」。

影片左下角顯示事發日期為11月26日下午2時許，從影片可見，行人路上有1名疑似行動不便的老婦握長傘倚牆而站，身邊停着1輛摺疊了的輪椅。而同行的1名短髮女子走到路邊攔截的士，她從停泊在路旁的片主汽車前方經過，向1輛紅色的士招手示意路邊停下。

的士跟隨女子指示，將車駛近該位置。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

女子見狀返回行人路上攙扶老婦人。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

的士不接客就駛走

這時，片主前方的黑色輕型貨車駛走，的士跟隨女子指示，將左車頭駛入該位置。女子見狀返回行人路上攙扶老婦人，惟的士在她走向輪椅旁的老婦時，竟扭軚駛走，女子只能無奈地返回路邊再找的士。影片至此結束。

的士在女子走向輪椅旁的老婦時，竟扭軚駛走。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

女子最終只能無奈地返回路邊再找的士。（「車cam L（香港群組）」FB影片截圖）

網民鬧爆的士司機

影片引起網民熱議，不少網民懷疑的士司機原以為只是該女子乘坐的士所以駛近路邊準備接客，但是在見到老婦後，因不想接載輪椅乘客故最終駛走，「條PX就係見到輪椅，猶疑咗一秒就畀油走」、「可唔可以講下點解見到輪椅就即時扭返出去？」、「明顯見到輪椅就走，無良」。亦有人狠批司機，「呢啲司機就影響的士行業形象，一定要重罰」、「放張輪椅都懶，個老人家已經自己識企」。

另有網民分享類似經歷，稱遇上的士司機不願接送坐輪椅乘客，「因為我媽咪要坐輪椅，所以我都經常發生啲的士拒載扮睇唔到甚至睇到踩油就走」、「有次喺荔景個司機又係扮睇唔到駕走」。

有網民建議找輪椅的士車隊

不過，有網民就持相反意見，認為業界有提供專門接載輪椅乘客的的士，「點解唔搵輪椅的士車隊？佢哋專做又方便上落」、「用普通車真係資源錯配，根本唔合適去服務輪椅客」、「如果司機搬輪椅整親，邊個負責？」。

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