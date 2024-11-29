尿急？巴士塞車大叔突衝到尾排座位後傳出水聲　港女驚見古怪液體

坐巴士尿意來襲只能強忍！近日有女網民乘坐過海巴士快到汀九橋時遇上塞車，留意到上層1名大叔突然從車頭座位起身，急急走到最後一排，之後就傳出水聲。水聲結束後，大叔再度起身走回車頭座位。她非常好奇為何大叔特意走到後排坐一坐，其間更傳出古怪水聲，於是在大叔走後擰頭查看，驚訝發現地板去水孔附近出現「可疑液體」，懷疑大叔因塞車難忍尿意，於是走到後方就地小便，並驚呼「總之唔敢坐呢個位了」。



有網民坐巴士時塞車，驚見車上1名大叔疑似難忍尿意，走到尾排座位就地小便，留下古怪水迹。（GettyImages）

該名網民在Facebook群組「屯門公路塞車關注組」發帖，表示日前乘坐九巴961號過海巴士快到汀九橋時不巧遇上塞車，坐上層較後位置的樓主留意到，1名大叔突然從車頭快步走到車尾最後一排靠窗邊的座位。當時最後一排並沒有其他乘客，而樓主卻在大叔坐下後忽然聽到水聲，「聽到有水聲心諗飲嘢唔使咁驚要去後面啩」。之後水聲結束，大叔迅速站起，並返回車頭的座位處。

驚見古怪液體

她相當好奇為何大叔要刻意走到後排坐一坐，於是向後查看，驚訝發現去水孔附近有可疑液體痕跡。從她拍攝的照片可見，地板去水孔濕漉漉，牆腳位有數排水流狀的深灰色印痕。樓主表示不想去深究「液體成份」，但就直言「總之唔敢坐呢個位了」。

地板去水孔濕漉漉，牆腳位有數排水流狀的深灰色印痕。（「屯門公路塞車關注組」FB圖片）

不少網民與樓主有同樣猜想，懷疑大叔是因為塞車時尿意瀕急，於是走到後排沒人地方小便，亦有人留言詢問樓主為何不當場制止對方，「做乜唔當場鬧佢啫」，而樓主就回應稱「因為我只係猜測，冇望到啊」。

網民曾在其他巴士尾排嗅到尿味

帖文亦引起其他網民討論，稱曾在巴士上層後排嗅到尿味，「怪唔得坐後排成日聞到尿味」、「上次都有尿液及好大陣尿味」；還有網民笑言屯門公路一向是「唔塞車先出奇」，並指「住屯門嘅點都要屙乾屙淨先上車㗎啦」。

有網民則指該孔為巴士上層的去水位，「當落雨天，鞋或者遮帶好多水上去上層，方便流走」、「上層洗地時去水」。另有網民就建議樓主應該通知巴士公司進行車廂清潔，「落車時同司機講聲」、「記得通知車長，呢啲車要翻廠大洗」，而樓主就表示已報告事件。

（Facebook）