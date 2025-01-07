嚴寒襲港│天文台料分區氣溫跌至7°C　3動作即保暖　羽絨4隱患小心

【冷風／天文台／天氣消息／氣溫／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖／寒流】踏入冬天加上強烈冬季季候風，天氣漸漸寒冷！天文台預測，一股強烈冬季季候風會在星期四抵達華南沿岸，星期四稍後氣溫顯著下降，星期五及周末期間早上寒冷，市區氣溫在12°C左右，新界部份地區嚴寒。



根據天文台九天天氣預報，未來幾天氣溫逐步下降，星期五至星期日（1月10日至12日）市區最低氣溫跌至12°C，隨後數天最低氣溫徘徊14°C至15°C。



而根據天文台分區天氣預報，1月11日打鼓嶺最低氣溫只有7°C，大埔、上水、沙田只有9°C，將軍澳、屯門、青衣、西貢、長洲亦只有10°C至11°C，相當寒冷。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，打邊爐有2件事不能做，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。另有3個動作，可讓大家快速「暖笠笠」。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖。（資料圖片）

未來多天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾凍，1月11日大埔、上水、沙田低至9°C！▼▼▼

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1月11日大埔、上水、沙田低至9°C。（天文台）

未來九天天氣預報：

天文台九天天氣預報。（天文台）

禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈