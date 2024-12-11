寒流襲港│天文台料分區氣溫跌至8°C　3動作即保暖　羽絨4隱患小心

【冷風／天文台／天氣消息／氣溫／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖／寒流】踏入冬天加上東北季候風，天氣漸漸寒冷！天文台預測，廣東內陸氣壓正在上升，預料一股東北季候風會在今晚（12月11日）抵達華南沿岸，未來數日氣溫逐步下降，周末期間早晚相當清涼，星期日市區最低氣溫降至13°C左右，新界再低兩三度。



根據天文台九天天氣預報，未來幾天氣溫逐步下降，星期六（12月10日）市區最低氣溫跌至14°C，星期日（12月15日）更會進一步跌至13°C，隨後數天最低氣溫徘徊14°C至17°C。



而根據天文台分區天氣預報，12月15日打鼓嶺最低氣溫只有8°C，大埔只有9°C，上水、沙田、將軍澳只有10°C，屯門、青衣、西貢、長洲亦只有11°C至12°C，相當寒冷。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，打邊爐有2件事不能做，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。另有3個動作，可讓大家快速「暖笠笠」。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖。（資料圖片）

未來多天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾凍，12月15日大埔區低至9°C！▼▼▼

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2024年12月15日分區氣溫預測，可見大埔、打鼓嶺、只有8°C至9°C。（天文台）

未來九天天氣預報：

天文台九天天氣預報。（天文台）

禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

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小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

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着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

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第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈