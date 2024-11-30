寒流襲港│天文台料12月9日大埔僅11°C　3動作保暖　羽絨4隱患小心

【冷風／天文台／天氣消息／氣溫／轉冷／香港氣溫／暖包／羽絨／保暖／寒流】踏入冬天冷鋒加上東北季候風，天氣漸漸寒冷！天文台預測，隨着一股偏東氣流影響廣東沿岸，下周初至中期該區天色大致良好，氣溫逐步回升，惟預料另一股東北季候風會在下周後期抵達華南沿岸，該區天氣轉涼。



根據天文台九天天氣預報，下周（12月1日至12月7日）中期相當和暖，惟周末開始漸冷，周六（12月7日）最低氣溫跌至17°C，再下周一（12月9日）更跌至15°C，相當寒冷。而根據天文台分區天氣預報，12月9日大埔、打鼓嶺、石崗最低氣溫只有11°C、上水、流浮山、沙田、青衣、將軍澳、屯門亦只有13°C至14°C。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖，以下禦寒保暖8大Tips可以留意，原來飲酒保暖可能會感到更凍，打邊爐有2件事不能做，而暖包如果這樣用更隨時灼傷。另有3個動作，可讓大家快速「暖笠笠」。



天氣轉冷，大家緊記做好保暖。（資料圖片）

未來多天分區氣溫預測，即睇你嗰區有幾凍，12月9日大埔區低至11°C！▼▼▼

+ 4

2024年12月9日分區氣溫預測，可見大埔、打鼓嶺、石崗最低氣溫只有11°C。（天文台）

未來九天天氣預報：

天文台九天天氣預報。（天文台）

禦寒保暖8大Tips 暖包咁用隨時灼傷！



大家緊記留意保暖8招，原來喝酒、打邊爐、用暖包有多個地方要注意，亂做隨時得不償失。

禦寒保暖8大Tips▼▼▼

+ 18

小心羽絨4大安全隱患



保暖亦有人選擇穿羽絨，但原來可能有爆炸問題。內地應急管理部宣教中心曾發文，講解穿羽絨服存在的安全隱憂，有4大注意事項，部份情況下甚至可能出現爆炸。

穿羽絨4大安全隱患：

+ 33

着衫之外仲要識冚被！只要學識正確冚被次序，被內溫度最高可暖4度！▼▼▼

第1招：學模特兒走路

+ 12

第2招：雙手互拉

第3招：手牽手轉圈