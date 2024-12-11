爸爸要殺人！男子自殘被阻　持刀劈母再斬10歲子　睹警入屋墮樓亡

台灣發生倫常命案。1名懷疑患有思覺失調的男子，被母親阻止自殘後，雙方發生激烈口角，男子失控下持刀怒劈母親，割傷其頸部，其10歲兒子上前阻止時亦捱斬。男童負傷報警求助，表示：「家裏都是血、爸爸要殺人！」



警方接報後迅速派員到場，男子情緒激動反鎖住所鐵閘，隨後見到警員入屋，即在警員面前從4樓躍下，重傷送院搶救，其後證實不治。被斬傷的嫲孫事後送院治理，幸無生命危險，警方不排除涉案男子因病發行兇，正調查案件內情。



黃男與母親及兒子在屋內拉扯。（網上影片截圖）

離婚漢自殘被阻 斬傷母親與兒子

案件發生在苗栗竹南鬧區，有鄰居稱，涉案的36歲黃姓男子與妻子離婚後，與63歲母親及其兒女同住，有時會出現情緒不穩狀況，不時聽到黃男和黃母發生吵執。

案發於2024年12月9日晚上9時許，黃男大叫「我的機車（電單車）裏躲了人，想要殺我們全家！」，繼而一時持刀揮舞，一時打算自殘。母親見狀上前阻止，雙方發生激烈拉扯，黃男取刀怒砍母親，而其10歲兒子上前阻止父親施暴，但同樣遭斬傷，唯有報警表示「家裏都是血、爸爸要殺人」。

大門被打開後，黃男的10歲兒子立即逃出屋外。（網上影片截圖）

警員眼前從陽台躍下 傷重不治

警方獲報到場，發現鐵閘反鎖，多次大聲喝令黃男開門，但未獲理會。其後有人趁機開門，而黃男見到警員入屋後，情緒更加激動，竟在警員面前從4樓陽台躍下，墮地後全身多處受傷，送院搶救後不治。

黃母遭到「割頸」，頸部有20厘米長的刀傷，黃男兒子手掌和頸部各有大約10厘米刀傷，2人清醒送院治理，當中男童在深切法療部留醫，嫲孫均無生命危險。事發時屋內還有1名7歲女童，當時躲在房內避過一劫，她在事件中受驚，幸無受傷。

黃男作勢要躍下，警員則大喊「冷靜一點」，但隨後聽到「砰」一聲巨響，警員急叫「下去、下去樓下」、「支援！支援！」。（網上影片截圖）

當地媒體上載警員的隨身攝影機影片，可見警員多次勒令黃男「開門、快開門」，黃男在屋內與母親及兒子拉扯，當大門被打開後，男童立即逃出屋外。警員見到黃男作勢跳樓，大喊「冷靜一點」，隨後聽到「砰」一聲巨響，警員急叫「下去、下去樓下」、「支援！支援！」。

警方正跟進案件，初步相信黃男疑似有思覺失調，但未有領取相關身心障礙手冊，案發時疑病發，產生幻聽和幻覺，警方會繼續調查案件內情。