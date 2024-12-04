捷運尷尬一幕！少女與大媽穿同款紅色裙撞衫　反應笑爆網民：緣分

在公眾地方撞衫實在令人尷尬。台灣有穿上紅色連身長裙美少女坐捷運時，發現她身旁站着的大媽與她穿上同款的紅裙，在專注地看手機沒有發現，讓少女感到十分尷尬，轉身失笑，似是看到30年後的自己一樣。而拍片者將當下的情景在網上發布，更寫上「這是多大的緣分才能這麼巧」來諷刺這幕。



帖文一出笑翻網民被瘋傳，不少人留言指「不用尷尬，大方的站在一起，別人會以為妳們穿母女親子裝」、「右邊廠商示範，左邊你本人」、「這故事告訴我們，衣服千萬別買暢銷款」。



少女在捷運上與大媽穿同款紅裙。（影片截圖）

台灣有網民在Facebook上傳影片，拍下捷運上這尷尬又爆笑的一幕。從影片可見，穿紅色連身長裙美少女在捷運站在門前的位置，不斷向右望並掩嘴失笑，而鏡頭移向左邊，即見有名在附近站着的大媽與少女撞衫，身穿與少女同款的紅色連身長裙。

少女感到十分尷尬，多次轉身失笑，不過大媽當時正專注地看手機，似乎沒發現撞衫這尷尬事。而拍片者將當下的情景在網上發布，更寫上「這是多大的緣分才能這麼巧」來諷刺這幕。

少女感到尷尬，轉身失笑。（影片截圖）

網民：賣家照跟買家照同框

帖文引來不少網民留言，有人笑言「賣家照跟買家照同框」、「不用尷尬，大方的站在一起，別人會以為妳們穿母女親子裝」、「右邊廠商示範，左邊你本人」、「這故事告訴我們，衣服千萬別買暢銷款」。

也有不少正面的留言，「一件衣服穿出不同的味道」、「這洋裝老少咸宜，讚」、「小妹子，學着點，看那大媽多淡定的」。