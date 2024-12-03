和尚性侵智障女辯稱遭設局！驚揭曾性侵7女兼殺人棄屍　判刑出爐

台灣發生和尚性侵案件，揭發淫賤流色僧原來案底纍纍，且不知悔改。涉案的78歲和尚在屏東縣主持一間禪寺，於2022年12月下旬持玻璃樽闖入鄰居住所，向1名心智有障礙的女子伸出狼爪，性侵得逞。女子的母親回家後得知女兒受辱，憤而報警。和尚被捕後受審，他在庭上辯稱自己年事已高，已經沒有性慾，聲稱「那羞恥的事我不願意做」，又懷疑自己遭到該兩母女設局。



不過，檢方卻翻出被告大半生犯下多宗嚴重刑事案，多年來在監獄「三入三出」，早於53年前開始後性侵6名女子，另試圖性侵1名國中女生，由於不成功，繼而殺害女生並棄屍，當時曾被判無期徒刑，但終獲減刑出獄，今次又再度犯案，足見毫無悔意，要求法庭重判。



法官審視所有證據後，判被告重囚13年，被告不服展開上訴，終遭到駁回。換言之，色僧很大機會在獄中度過餘生，無法再傷害其他女子。



黃男53年前曾用武力性侵5名女子，入獄9年。（示意圖/gettyimages）

53年前性侵5女首度入獄

判決書指出，黃姓被告於1971年，即53年前曾用武力干犯多宗性侵案，包括持刀逼迫受害人，向4名國中女生及1名智障女子伸出狼爪，遭屏東地方法院判處9年有期徒刑，黃男上訴遭到駁回，服刑至1976年12月出獄。

黃男性侵國中女生不果而殺人棄屍，出獄後再性侵1名未滿16歲醉酒女生，第3度鋃鐺入獄。（示意圖/gettyimages）

性侵國中女生不果殺人棄屍 曾被判死刑

豈料黃男出獄不夠3個月，在高雄誘騙1名14歲國中女生到租住單位，性侵不果後將女生勒頸殺死，之後綑綁遺體丟棄在瓦窯蓄水池內。當年黄男被捕受審，一審和二審引來千人湧入旁聽，他被判處死刑，但最高法院隨後發回更審，改判無期徒刑，之後獲得減刑，直到1988年6月，黃男獲假釋出獄，事後曾嘗試爭取冤獄補償。

性侵未滿16歲醉酒女生 第三度鋃鐺入獄

到了1993年，黃男趁1名未滿16歲女生酒醉不醒，性侵對方滿足獸慾，其後被捕再度鋃鐺入獄，被判囚6年，2005年10月出獄。

黃男第3次出獄後改名出家，卻向鄰居女兒伸出狼爪，再度性侵弱女。（示意圖/gettyimages）

出獄後改名出家 性侵鄰居智障女兒

黃男出獄後改名出家，與女親友在屏東縣主持一間禪寺，表面看似改過自新，當時他已經年屆七旬，但始終六根不淨，得知鄰居1對母女相依為命，女兒有心智障礙，於是色心再起。黃男聽聞對方母親案發前參加法會活動，需要外出多天，認為有機可乘，2022年12月23日晚上，黃男手持玻璃酒樽擅入住處作勢打人，強迫該名女子脫衣，甚至恫稱「要讓你（女受害人）死」，最終性侵得逞，事後將1,000新台幣（約255港元）交給女受害人。

法官判處重囚13年，黃男第4次入獄，很大機會在獄中度過餘生，無法再傷害其他女子。（示意圖/gettyimages）

重囚13年 料獄中度餘生

女受害人事後通知母親，母女到屏東縣警潮州分局報案，警員經調查後拘捕黃男，案件在屏東地院審理。已屆78歲的黃男辯稱自己年事已高，早已沒有性慾，聲稱「那羞恥的事我不願意做」，懷疑自己遭到該兩母女迷暈設局。但法官不接納其說法，2024年5月裁定「攜帶兇器侵入住宅對心智缺陷之女子犯強制性交罪」罪名成立，判處黃男入獄13年。

黃男不服展開上訴，高等法院高雄分院合議庭認為黃男案底纍纍，對象通常是入世未深或自我保護能力較弱的女子，雖然全部案件已經服刑超過5年以上，但根據其行徑，明顯嚴重不尊重他人性自主權，沒有因服刑或政府減刑而改善行為，加上未有顧及出家人形象，需要特別預防，量刑不宜過輕，原本刑期屬於適當，於是駁回其上訴。

（綜合）