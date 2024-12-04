九巴罵戰│2大叔並排座互撞爆粗　挑釁：夠膽郁我咩？　後續超展開

巴士空間有限，乘客應互諒互讓。本港網絡流傳影片，指九巴上層車廂內，有2名並排而座的大叔，因碰撞問題起爭執，其間粗口橫飛互相挑釁對罵，其中穿風樓的大叔不滿說「我好哋哋喺度瞓覺，你郁嚟郁去做乜X嘢啫？我而家XX你啊！點X樣啊？」，另1名戴白口罩大叔則反嗆「唔X郁得呀而家！你夠膽郁我咩？」。2人「動口更動手」，坐在座位上以身體激烈互撞，直至影片結束。



影片引來網民熱議，批評2人行為離譜幼稚，「巴士阿叔2024」、「小朋友齊打交啦」、「小學雞，拎支沿筆畫條界」。也有人笑言「男男的愛」、「咩，咩，咩，咩，咩……然後咩到落車」。



本港網絡流傳影片，指九巴上層車廂內有2名大叔並排而座，因碰撞問題起爭執，其間粗口橫飛。（影片截圖）

兩大叔碰撞爭執：你夠膽郁我咩？

有港男於12月3日（星期二）在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上載1段40秒影片，留言形容「笑X死」。

影片見到，九巴車廂上層左邊雙座位上，有2名大叔並排而座，其間卻發生爭執，其中坐右邊穿風褸大叔怒斥「我而家XX你啊」，坐在左邊靠窗位置，戴着口罩的大叔則回擊「收埋把X口啦！」。2人重複多次「我而家XX你啊！」、「點X樣啊？」，互相爆粗「問候」。

2名大叔並排而座，卻因碰撞問題起爭執。（影片截圖）

2人用身體激烈碰撞，互不相讓。（影片截圖）

互相以身體激烈碰撞

這時口罩大叔突然挑釁指：「你夠膽郁我咩？」，風褸大叔回嗆「你收X啦！鵪鶉咁X樣！」。2人隨即在座位上用身體激烈碰撞，互相指摘對方亂動，口罩大叔表示「鵪鶉？行開啦！你仲逼啊？」，風褸大叔則怒指「你逼我啊！做乜X嘢啫？我好地地喺度瞓覺，你郁嚟郁去做乜X嘢啫？」，口罩大叔聞言回嗆「唔X郁得啊而家？你老XX！」。

2人爭吵期間粗口橫飛，又以身體互撞。（影片截圖）

2人繼續互兇激烈碰撞，風褸大叔批評「咩啊？戇X㗎你都！唔好X再撞喇吓！」，口罩大叔亦投訴「仲逼啊！」。影片最後2人終於停止碰撞，但仍互相盯着對方，「火氣」旺盛。

影片最後見到2人停止互相碰撞，但仍互相盯着對方，「火氣」旺盛。（影片截圖）

網民：巴士阿叔2024

網民看過影片議論紛紛，認為2人行為離譜幼稚，「巴士阿叔2024」、「小朋友齊打交啦」、「小學雞，拎支沿筆畫條界」、「X人老X又唔敢打人」、「打未啊？」、「香港人壓力好大」、「好心啦，咁巴閉自己揸車啦，駛乜逼巴士？」。

也有網民笑言「男男的愛」、「愛情就這樣產生了」、「咩，咩，咩，咩，咩……然後咩到落車」。