九巴阿伯入廁紙當車資　斥司機做錯1事堅拒付款　 站長1招KO絕了

【巴士／長者2元乘車優惠／霸王車】乘搭巴士支付車資也要講條件？本港網絡瘋傳1段影片，指有阿伯乘搭九巴時疑「博大霧」用廁紙作狀「拍卡」走入車廂，司機發現追出要求支付車資，惟阿伯批評司機「做錯1件事」，堅拒支付車資，最終站長介入用絕招解決事件。



影片引來網民熱議，力撐司機及站長做得好，又批評阿伯離譜，「恃老賣老」、「阻住地球轉」、「阿伯麻X煩，死要面，阻住全車乘客」。



本港網絡瘋傳1段影片，指有阿伯乘搭九巴時疑「博大霧」用廁紙作狀「拍卡」當作車資。（YouTube頻道「RideMee亂配字幕」影片截圖）

阿伯乘巴士用廁紙拍卡 批司機做錯1件事拒付款

YouTube頻道「RideMee亂配字幕」12月1日（星期日）上載影片，有阿伯乘搭巴士時「用廁紙搭車」，把廁紙拍八達通機後就走入車廂坐關愛座。司機見狀走出司機位叫阿伯拍卡補回車費，阿伯解釋自己「拎錯卡」，但稱不滿被司機責罵，堅拒支付車資，司機於是下車打電話報告公司，站長則試圖平息事件，勸阿伯支付車資。

影片見到，現場為鑽石山彩虹道啟翔苑側巴士總站，車外的站長向站在車門位置的阿伯表示，「咁你都要畀錢先得㗎你」，阿伯回應「我可以畀錢，但係佢（司機）XX我呢，就唔X畀錢！」。站長聞言說「咁唔X畀錢，不如坐第2架（巴士），落嚟啦落嚟啦落嚟啦」。

站長勸喻阿伯支付車資。（YouTube頻道「RideMee亂配字幕」影片截圖）

阿伯強調自己有錢，但因司機問題不會支付車資，「我唔係無錢喎！佢（司機）XX我就唔畀錢」。（YouTube頻道「RideMee亂配字幕」影片截圖）

站長多番勸喻，阿伯重複「我唔係唔畀錢，佢XX我就唔畀錢」。（YouTube頻道「RideMee亂配字幕」影片截圖）

阿伯強調自己有錢，但因司機問題不會支付車資，「我唔係無錢喎！佢（司機）XX我就唔畀錢」。站長勸喻「我知，一樣還一樣，你落嚟先你落嚟先」，惟阿伯揚言，「我唔理，你咪報警囉，一齊啦，無所謂㗎」，重複「我唔係唔畀錢，佢XX我就唔畀錢」。

站長絕招KO

站長反問「即係搭車可以唔畀錢，係咪？」，阿伯稱「唔係」，站長追問「咁你畀唔畀錢，而家？」，老伯重申「我可以畀錢，但係佢XX我就唔畀錢」。站長反駁「咁你頭先畀張廁紙都唔啱㗎喎！即係你畀張廁紙先就可以嘅？你自己個邏輯都錯啦！」，阿伯只表示「佢X我就唔畀錢啦！」、「佢X我就唔得！」。

阿伯堅拒支付車資。（YouTube頻道「RideMee亂配字幕」影片截圖）

阿伯之後更批評站長責罵他，「你X我啦」，站長無奈出「絕招」應對，「我何來X你呢又？得喇，報下（警）啦，唔好煩喇」，阿伯則挑釁「報警囉」。

據指，最終車上乘客轉坐另一班車離開，阿伯與司機留在車等候警察到場處理。

網民看過影片議論紛紛支持司機及站長「做得好」，指摘阿伯行為離譜。（YouTube頻道「RideMee亂配字幕」影片截圖）

網民撐司機 批阿伯詐傻扮懵

網民看過影片議論紛紛支持司機及站長「做得好」，指摘阿伯行為離譜，「恃老賣老」、「阿伯阻住地球轉」、「這樣行為不要得」、「擺明個老伯想博懵」、「其實司機真係唔使勞氣，叫佢都唔畀錢，即時報警」、「阿伯麻X煩，死要面，阻住全車乘客」、「阿伯唔想畀錢詐傻扮懵」。