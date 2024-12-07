屠妖節殺人案！30歲男遭斬斃　警拘10人　主謀叮囑記者︰拍好看點

馬來西亞發生謀殺案。2024年10月下旬正值印度屠妖節，1名在馬來西亞生活的印裔男子，懷疑在陌生同鄉的住所外製造噪音，引來對方一行人不滿，初則口角，繼而動武，印男最終被人用利刀當場砍死，過程被人從遠處拍下。



警方經調查後檢獲凶器，同時拘捕10人，其中1人願意改做污點證人，餘下人士包括一家五口被控謀殺及銷毀證據等罪名，主謀男子被押上庭時一臉輕鬆，甚至向在場記者豎起2個大拇指，更叮囑要將他「拍好看一點」。



有人從遠處拍下男子遭斬斃過程。（網上圖片）

噪音問題惹爭執 男子遭多人斬死

案發現場位於柔佛州昔加末峇都安南的瑟加迪花園、靠近1間連鎖超市的路口，事發於今年10月31日，正值印度屠妖節，當晚8時許，30歲印裔男子N.克薩萬與朋友一起駕電單車，而現場是46歲陌生男同鄉莫哈伽涅山的寓所外，結果因排氣管製造噪音引發爭執。

莫哈伽涅山聯同家人與克薩萬一方爆發激烈爭沙，最終演變成武鬥，克薩萬被人用巴冷刀（印度人常用的彎刀）當場砍死，其朋友則受輕傷，需到醫院門診接受治理。

9人先後被押上昔加末法庭，排頭位的是主謀莫哈伽涅山。（網上圖片）

警先拘捕10男女 1人做污點證人

警方接報展開調查，發現死者右邊下巴遭刺傷，頭部後方位置和前額左側則被斬中刀，胸部和腰部右邊均有瘀傷。

警員其後拘捕身為主謀的莫哈伽涅山，發現他有7項刑事罪行前科，另有9名涉案男女亦被捕，當中1人是潛逃5天才落網。被捕者分別是莫哈伽涅山的40歲妻子莎拉絲娃蒂、17歲兒子、2名分別21歲及19歲女兒，以及3名年齡17至27歲親友，餘下2人則身份不詳。警方把眾人扣留調查，其中1人願意擔任污點證人，以指證眾疑犯如何行兇。

警員檢獲涉案利刀，初步相信莫哈伽涅山的兒子將刀藏在瑟加迪花園瑟加迪路一間建築物，試圖毀滅證據。

被指是主謀的莫哈伽涅山離開法庭時舉起被銬住的雙手，對住記者豎起2個大拇指，叮囑記者拍照時要「拍好看一點」。（網上圖片）

所有被告不認罪

案件早前提堂，9名被告先後被押上法庭，被指是主謀的莫哈伽涅山被控涉嫌干犯刑事法典302條文（謀殺），一旦罪成，將會面對死刑或監禁30年以上及40年以下有期徒刑，若沒有被判死刑，需要接受不少於12下鞭笞。其兒子則涉嫌觸犯刑事法典201條文（銷毀證據），罪成可被判監禁長達7年以及罰款，其他人被控觸犯刑事法典147條文（引發騷亂），罪成可被判最高監禁2年、罰款或兩者兼施，一度潛逃的涉案男子則暫時未遭檢控。

全部被告皆不認罪，除了莫哈伽涅山和曾經潛逃的涉案男子之外，其他人獲准以2,000至2,500令吉（約3,500至4,400港元）保釋。

莫哈伽涅山一方事後懷疑遭到報復，汽車被推到翻側，擋風玻璃碎裂。（網上圖片）

主謀男子叮囑記者︰拍好看一點

莫哈伽涅山離開法庭時舉起被銬住的雙手，對住記者豎起2個大拇指，叮囑記者幫他拍照，要「拍好看一點」。至於曾經潛逃的涉案男子同樣被繼續扣押，向記者舉起V字手勢。案件將於2024年12月至2025年1月繼續審理。

另外，莫哈伽涅山一方事後懷疑遭到報復，汽車被推到翻側，擋風玻璃碎裂。

（綜合）