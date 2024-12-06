針筒當玩具？網傳學童深水埗買$5針筒玩具　引學校關注：針頭鋒利

兒童玩具要特別注意安全問題，繼「蘿蔔刀」後又興起危險玩具？近日網上有人利用WhatsApp廣發訊息，稱有學生將「針管玩具」帶回學校，可用針筒將空氣注入軟膠玩具「捏捏樂」玩耍。玩具引起學校關注，因為配備的針筒似乎是一般醫療用針筒，且「針頭鋒利」，令校方擔心出現危險。而且，玩具售價低廉、購入途徑簡單，「學生說是在深水埗區玩具店購買的，售價約5元」。不少網民都批評「針筒玩具」，「好危險喎」、「呢枝似正常嘅針，唔應該賣嚟當玩具」；亦有人擔心兒童亂玩會有危險，「小朋友唔識，貪得意就拮下同學仔」。



而記者在網上平台搜尋時，發現同類玩具容易購入，而且價格低廉，甚至有商家標榜為「兒童禮物」，而不少網上教學影片更沒有說明玩具的危險性或警告標語，不免令人擔憂玩具會在學童間廣傳而產生危險。



網上有人利用WhatsApp廣發訊息，稱有學生將「針管玩具」帶回學校。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

近日通訊軟件WhatsApp上流傳訊息及影片，指有針管作為小朋友玩具出現，有網民就將訊息轉發到Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」，並表示「呢個真係要推，頭先WhatsApp收到轉發，睇到有啲愕然，點解針筒都可以做小朋友玩具？」。

網上有人利用WhatsApp廣發訊息，稱有學生將「針管玩具」帶回學校。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

學生帶針筒回校

從轉述的訊息內容可見，原收訊人處寫上「各位校長」，內容大致為有學生將1套附有「1支針筒+1個軟膠啫喱質地人形玩具」的玩具套裝帶回學校，學生稱是在深水埗玩具店以大約5元價格購得，玩法是將針筒將空氣注入人形玩具的隨意部位，令其膨脹起來。訊息又指「此玩具極之危險，針頭鋒利」，並擔憂學生誤用的後果，「若學生將針筒空氣注射入『真實的人體』內」，或可危及生命。

而影片則可見，演示者手持針筒將空氣注射入紫色人形膠公仔身軀，隨後膠公仔上身即出現大氣泡，之後氣泡自行消散。而演示者所持針筒看起來與一般醫療用的針筒無異，雖然針頭幾乎全刺入玩具內，但露出的部份位置仍可看出「玩具針」與醫療用針頭一樣為金屬製成。惟因片段一開始，針頭就已被插入玩具內，故未能看出其鋒利程度。

帖文還附上疑為網購平台淘寶的商品截圖，為一種「捏捏樂」的減壓玩具，而演示者同樣手握針筒刺入1個1形玩具的體內。

網購平台顯示1種「捏捏樂」的減壓玩具，演示者同樣手握針筒刺入1個人形玩具的體內。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

網民擔心玩具安全問題

帖文引起網民熱議，不少網民都對「針筒玩具」表示震驚，亦有家長震怒不已，「好危險喎」、「黐線！咁樣都叫玩具？買同賣嗰個都係有問題」、「呢枝似正常嘅針，唔應該賣嚟當玩具」、「邊個設計埋呢啲咁嘅『垃圾』再賣畀小朋友」、「入貨嗰個傻咗」；亦有人擔心若這玩具在學童間流傳開，恐會釀成危險，「空氣針，會死人㗎喎」、「小朋友唔識帶返學校玩，貪得意就拮下同學仔」。

記者實測在淘寶搜尋「針管捏捏樂」，的確出現不少類似玩具，其中有店家的演示影片出現鋒利針頭被插入玩具的畫面（紅圈示）。（淘寶截圖）

另有網民就表示「喺淘寶搵咗好耐都搵唔到針筒版，邊間舖賣開名啦」，而樓主就回應「我係轉發，只知道喺深水埗區，至於某寶如果你想搵可以用呢啲字眼『打針捏捏樂擠痘痘』，會出到多款打針玩具嘅款式」。

有的商品標榜為「兒童禮物」。（淘寶截圖）

網購平台有商家標榜「兒童禮物」

記者實測在淘寶搜尋「針管捏捏樂」，的確出現不少類似玩具，其中有店家拍片教玩法時，就利用針筒抽出或注入空氣，演示影片不難看到鋒利針頭被插入玩具的畫面，甚至有的商品更標榜「兒童禮物」。而玩具售價不高，甚至有的低至1.8人民幣（約2港元）就已買得到，有的商家亦會同時出售針筒，而照片可見金屬針筒相當鋒利。

教學影片沒標明危險性

記者又嘗試在社交平台抖音搜尋「捏捏樂打針怎麼玩」，結果出現大量將針筒刺入軟膠玩具的「教學」片段，而這些影片大多都沒有說明兒童單獨使用的危險性，也沒有標明「需家長陪同」等字眼，更甚者有影片是兒童正在使用針筒玩此類玩具。雖然片中兒童是在他人陪伴下使用玩具，但未能得知是否是在成人陪同及指導下使用。

（Facebook、抖音）