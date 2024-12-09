仁愛堂愛心全達慈善基金服務九龍城區　中醫免診金送中藥｜附詳情

隨着本港踏入冬季流感高峰期，市民醫療需求急升。為了鼓勵市民以中醫藥改善體質，提升預防疾病的能力，「愛心全達慈善基金」再次凝聚多方力量，舉行贈醫施藥活動，為基層市民帶來及時適切的醫療援助。



「愛心全達贈醫施藥2024」再度於九龍城區舉行贈醫施藥活動。（圖為仁愛堂醫療服務科註冊中醫師何倩婷為參加者進行診療）。（仁愛堂提供）

由愛心全達慈善基金策動，九龍城民政事務處、九龍城區關愛隊等團體合辦，以及仁愛堂全力支持以基層市民為首的「愛心全達贈醫施藥2024」再度進駐九龍城區，贈醫施藥計劃不設年齡限制，每名預先登記的求診者需到仁愛堂指定中醫醫療車服務點，獲免費診療連最多5劑濃縮中藥。

12月份第一場贈醫施藥已於2024年12月6日在牛棚藝術村舉行，逾60人次受惠。至於12月份第二至第四場的贈醫施藥活動亦分別於2024年12月13日、20日及27日 (全是星期五) 於牛棚藝術村、啟晴邨及紅磡舉行。

在今年11月於九龍城區正式投入服務，以響應關愛隊的地區工作，舉行贈醫施藥活動。（仁愛堂提供）

「仁愛堂甲辰年董事局主席鄭偉康流動中醫醫療車」響應關愛隊的地區工作

「仁愛堂甲辰年董事局主席鄭偉康流動中醫醫療車」由仁愛堂第四十五屆董事局鄭偉康主席支持捐款命名。經過仁愛堂醫療服務行政團隊多個月的全速努力，該醫療車在今年11月於九龍城區正式投入服務，以響應關愛隊的地區工作，舉行贈醫施藥活動。

「仁愛堂甲辰年董事局主席鄭偉康流動中醫醫療車」現時於九龍城多區包括土瓜灣、何文田、新蒲崗及慈雲山均設有服務點，為居民提供質優價廉的流動中醫服務，其中新蒲崗采頣花園羅馬廣場及慈雲山慈康邨康秀樓側的服務點設有夜診服務，滿足更多人包括上班一族的醫療需要。