巴士小童誠實答滿4歲　阿嫲疑為慳車資逼說謊　後續要受罰超心酸

乘搭巴士當然要按規定支付車資，而目前城巴及九巴均容許「每位成人乘客免費攜同最多2名4歲以下而不佔座位之兒童乘車」，不過有巴士乘客日前於網上發文，指乘搭78號巴士時，見到有1名嫲嫲帶孫兒上車，其間孫兒被車長詢問歲數時，便誠實回答「4歲」，惟嫲嫲立即極力否認；縱使孫兒哭着堅稱自己已4歲，嫲嫲仍繼續否認。最終車長1招從寛處理，讓嫲嫲成功「過骨」免繳孫兒的車資，惟嫲孫坐進車廂後，嫲嫲竟然出手懲罰孫兒，情況令樓主看得心酸。



事件引來網民熱議，紛紛批評該名嫲嫲做法離譜，「為咗慳幾蚊教小朋友講大話」、「響小朋友價值觀」；也有網民為孫兒下場感到悲哀「今時今日誠實反而要受懲罰，世界倒轉晒」。另有人則稱讚車長處理得宜，「畀個like車長，希望小朋友唔使再被逼講大話」。



有1名嫲嫲疑為節省車資，否認孫兒已經4歲。（示意圖／資料圖片）

孫兒堅稱已4歲 嫲嫲疑為節省車資否認

該巴士乘客日前於Facebook群組「粉嶺皇后山關注組」，以「頭先坐78有個小朋友好慘」為開首發文，指乘搭78號巴士時，有1名嫲嫲帶年幼孫兒上車，司機見狀問孫兒幾歲，孫兒誠實回答「4歲」。

司機提醒小童年齡達4歲就要支付車資，嫲嫲極力否認。（示意圖／資料圖片）

由於「4歲」兒童已達需要支付車資的年齡，司機於是提醒要支付車資，惟嫲嫲聞言立刻極力否認，「話佢（孫兒）未夠（4歲），過幾個月先夠」；即使孫兒哭着說已經4歲，「話上個星期食咗蛋糕，已經4歲」，嫲嫲仍然不斷否認。司機無奈表示「4歲就要買票，提下你啫，唔使教小朋友講大話嘅」，最終男童可獲免費乘車。

樓主補充，孫兒之後跟嫲嫲坐車廂後方，其間被嫲嫲教訓，其後更出手處罰，「佢嫲嫲打佢手仔，話佢唔聽話」。樓主感嘆「真係好心酸，其他人再出聲驚小朋友再俾佢嫲嫲打」。樓主又呼籲，「麻煩今日俾嫲嫲湊孫返學嘅學長留意下，你個小朋友好乖，好值得你去話佢知做正確嘅事，無錯」。

目前城巴及九巴均容許「每位成人乘客免費攜同最多2名4歲以下而不佔座位之兒童乘車」。（示意圖／資料圖片）

網民批離譜：為咗慳幾蚊教小朋友講大話

網民看後批評嫲嫲做法離譜，「為咗慳幾蚊教小朋友講大話」、「響小朋友價值觀」、「這是什麼道德觀念？」、「很遺憾在香港看到，很多年紀大，為眾不小都是為老不尊」、「壞人變老」。也有網民為孫兒下場感嘆「今時今日誠實反而要受懲罰，世界倒轉晒」。

不過亦有網民認為可能是小朋友記錯，未必是嫲嫲講大話，「細路仔記錯唔出奇」、「小事化大」。