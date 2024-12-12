綠置居悲劇│公屋換400呎綠置居　戶主見單位真身崩潰後悔：我好蠢

【綠置居2024／公屋／清濤苑】從公屋租戶轉做綠置居（綠表置居計劃）單位業主，未必人人如意。有綠置居戶主於內地社文平台「小紅書」發表「警世文」，指他們一家人購入上水清濤苑面積逾400呎的大單位，唯取了鎖匙開門看到單位1個情況，即時崩潰「嚇死」，形容「真係一個好肉赤嘅教訓」，又提醒其他人「香港買居屋（綠置居）一定要小心，希望大家唔好好似我哋咁『蠢』」。



帖文引來網民熱議，不少人分享同類經歷，又教路買居屋或綠置居時如何避免「中伏」。



從公屋租戶轉做綠置居單位業主，未必人人如意。（Google地圖）

420呎公屋換綠置居 戶主：肉赤教訓

該女戶主於小紅書以「香港買居屋一定要小心，不然會…」為題發布影片，指她們一家人原本住約420呎公屋，近日以170萬元購入上水清濤苑綠置居約414呎大單位，沒想到迎來深刻教訓，「警世文，希望大家唔好好似我哋咁『蠢』」。

樓主表示，他們在綠置居「揀樓」階段，見到清濤苑只餘下最後1間可容納3至4人的大單位，於是即時買入，「揀樓嘅時候因為見到係最後1間大單位414呎。因為我哋屋企要住3至4人 於是冇認真睇就拍板咗」，詎料她們取得鎖匙開門看到單位1個情況，當場崩潰，「開門果刻嚇死，點解間屋會咁細嘅？仲細過原本間屋（公屋）咁多嘅」。

樓主崩潰，「開門果刻嚇死，點解間屋會咁細嘅？仲細過原本間屋（公屋）咁多嘅」。（小紅書影片截圖）

樓主崩潰，「開門果刻嚇死，點解間屋會咁細嘅？仲細過原本間屋（公屋）咁多嘅」。（小紅書影片截圖）

樓主崩潰，「開門果刻嚇死，點解間屋會咁細嘅？仲細過原本間屋（公屋）咁多嘅」。（小紅書影片截圖）

戶主呻：細過原本間公屋咁多

由於樓主原本住的公屋與剛購入的綠置居單位同樣是400多呎，她疑惑為何實除面積相差甚多，致電詢問房屋署才知悉「傻眼」原因，「原來因為呢個單位（清濤苑）係單邊，所以出面幅牆係要買埋！而我哋係低樓層，幅牆更厚！最後實用面積同隔籬個單位一樣（約320呎），即係用多咗錢+管理費買咗幅用唔到嘅牆」。

本以為414呎的大單位，實用面積原來只有約320呎，足足相差近100呎，樓主怒火中燒下決定打通所有內牆，廚房轉成開放式、廁所縮小，但裝修費高昂，「問咗5/6間（裝修公司）都好鬼貴」，感嘆「真係一個好肉赤嘅教訓」，又提醒其他人要小心，「其實都係我哋冇經驗，太心急同疏忽先踩坑，唯有當買教訓，之後要聰明啲。大家一定要記住買樓要睇真啲同做足功課，千奇唔可以太心急」。

樓主怒火中燒下決定打通所有內牆。（小紅書影片截圖）

買居屋、綠置居避免中伏

網民看過帖文議論紛紛，不少人分享同類經歷，「我公屋300呎，抽中居屋揀388呎26樓比公屋大成88呎夠喇，點知⋯⋯O晒嘴囉」、「我們35樓 也是居屋 樓齡快20年了。但是肯定愈低墻愈厚的。我本來按圖紙看家俬，但是實地量訂的成品床放不下，隨後只能訂造」、「咁咪變咗大搬細」、「我們當時買居屋也留意到這個問題了 ，邊屋要為牆身埋單 ，所以放棄了邊屋，買了隔離間 . 面積一樣 ，價格便宜一些」。

也有網民教路買居屋或綠置居時如何避免「中伏」，「居屋同公屋唔同，分別係可用面積及實用面積。樓主未必係引流，買居屋計埋墻身厚度的。38.5再打9折先係實用面積」、「公屋就計算你用到的面積，居屋係包括了牆身的佔地面積」。

樓主提醒買綠置居要小心。（小紅書）

不過也有網民認為是樓主問題，「自己無知又話俾人呃？買之前唔係應該了解清楚咩？」，而且揀樓階段房署人員亦會說明關於實用面積的問題。樓主則回應「打開門嗰下唔會覺得被呃咩？睇到隔籬屋個平方同格局一模一樣，但平咁多都已經欲哭無淚，而且原本做咗功課嗰啲單位一早冇晒，都係情急先揀左呢度；我本身都係想提醒大家一定要了解清楚先買樓，後來問過好多裝修老闆都未聽過呢回事，仲提醒我哋要問價就講實際得300幾」。