沙灘活春宮！男女吵架就地性交和好　交疊激戰停不下來　後續更狂

【活春宮／不雅影片】情侶吵架，要用這「絕招」和好？泰國芭堤雅海灘日前上演「18禁」不雅場面，1名中國籍男子與泰籍女子在沙灘吵架後，竟然「性慾大發」地進行「活春宮」大和解，路過的遊客和居民見到2人在水中激戰，大聲制止不果，只好報警求助。



警員到場時，2人竟然仍在公開性交，警員唯有上前強行將2人分開，惟女方竟向警員咆哮：「我做錯了什麼！」2人其後被帶到警署調查，警方將依「在公共場合發生不雅行為」等罪名進行起訴。



泰國芭堤雅海灘日前上演「18禁」不雅場面，1名中國籍男子與泰籍女子在沙灘吵架後，竟然「性慾大發」地進行「活春宮」大和解。（影片截圖）

男女吵架後「性交和好」

綜合泰國媒體報道，事發於12月6日晚上11時，地點在芭堤雅喬木提恩（Jomtien）海灘。目擊者指出，事發時泰國女子於附近餐廳喝酒，結識前來旅遊的中國籍男子，隨後2人往海灘散步，其間像情侶般爭執吵架，但很快迎來大反轉，2人突然在海灘上演「活春宮」場面。

從網上流傳影片見到，2人在海灘近岸的水中「交疊」激戰，多名遊客及居民大聲喝止，惟2人沒有理會，繼續忘我性交，據指呻吟聲更響徹海灘半小時。

據指該男女在沙漢上演「活春宮」場面，走到水中激戰，呻吟更聲響徹海灘半小時。（影片截圖）

女子向警咆哮：我做錯了什麼？

遊客及居民忍無可忍報警求助。警員到場時2人仍在纏綿，警員唯有上前強行分開2人，當場制服涉事男子，而女子則聲稱自己在海邊游泳，沒有穿衣服，要求警方幫她找衣服，但從水中出來後，她又朝着警員大喊：「我做錯了什麼？」

2人將依「在公共場合發生不雅行為」等罪名被起訴。（網上圖片）

男女將被起訴

2人最終被帶返警署調查，警方指男子是中國籍，年齡約60歲，女子則是泰國籍，53歲，會檢測他們體內酒精含量，並依「在公共場合發生不雅行為」等罪名起訴。