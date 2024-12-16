港鐵大叔爭輸位　坐男童上面發難：我唔係男人！　男童神舉動獲讚

港鐵座位有限，乘客應互諒互讓！本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵有大叔衝入車廂與男童爭位坐，爭輸後竟直接坐在男童上，有女乘客看不過眼大聲理論，直斥「你係咪男人嚟㗎！」，大叔則反嗆「我唔係（男人）啊，咁點啊？」，又叫女乘客收聲，「唔好X講嘢啦！嘈喧巴閉」。雙方罵戰持續，最終大叔坐在男童旁的關愛座，與站着的女乘客對峙。片主補充，大叔最終被女乘客「鬧咗3次先捨得起身走咗去」，而後來有老婆婆上車，男童讓座予老婆婆。



網民看過影片紛紛批評大叔行為離譜，「我都好X憎嗰啲專恰帶住小朋友嘅賤人」、「不知所謂呢啲男人真係」、「道歉都唔X識」、「唔使講我都知你唔係男人啦……同個小朋友爭位坐！」。也有人讚這名小朋友禮讓行為「有家教」、「做得好」，亦認為出聲的女乘客「好勇敢」。



！本港網絡瘋傳1段影片，指港鐵有大叔衝入車廂與男童爭位坐，爭輸後竟直接坐在男童上，並與女乘客對罵。（影片截圖）

大叔被指「爭輸位」坐男童上面

港鐵爭位問題時有發生。有港女於12月15日（星期日）在Facebook群組「黃埔人•紅磡人•土瓜灣人」上載影片，指乘搭港鐵時有大叔衝入車廂與男童「爭位坐」；大叔爭輸後，竟坐在男童上面，被疑似男童的母親責罵，「（大叔被）鬧到走咗去唔理個老婆同個女，連道歉都冇，仲要覺得自己無錯兇小朋友個媽，咁嘅人等天收」。

大叔與女乘客對罵。（影片截圖）

大叔與女乘客對罵：我唔係（男人），咁點啊？

影片長逾2分鐘，見到疑似小朋友母親的女乘客，正與坐在座位上的疑似大叔老婆爭吵，穿黑衣的大叔隨即衝向女乘客質問「乜X嘢啊！豬X！嘈X完未啫？」，女乘客大聲回應「咩啊！咁大個男人砸住1個細路仔！」，惟大叔反嗆「咁又點啊？我砸X佢咩？佢有無受傷啊？」，女乘客反駁「你就係砸到佢！咁多人睇住你砸到佢！有無受傷係另外一回事！」。

大叔與女乘客對罵。（影片截圖）

大叔叫女乘客收聲離開。（影片截圖）

大叔繼續裝腔作勢質問「你點X樣啫？」，女乘客怒罵「你係咪男人嚟㗎？」，大叔卻回嗆「我唔係（男人）啊，咁點啊？嘈X完未啫？大大聲。快啲走X咗算X數啦，仲係度講」。

女乘客未有離開，指摘大叔「200磅1個男人咁樣砸一個細路仔！」，大叔否認稱「我砸佢？我攝埋呢度（座位）唔係叫做砸。點X樣？你而家想點？」。女乘客反駁「係你想點啊！」，大叔則說「收聲喇我哋，我哋唔使講嘢喇」。

大叔突然叫男童讓座。（影片截圖）

沉靜數秒後，大叔突然叫男童讓座，「坐好啲啦，坐是旦一個位，唔好坐正中間，一係你畀人坐。你唔坐就畀人坐，你坐正中間做咩啊？」，女乘客叫男童勿動「頭先你坐邊度就邊度。係你（大叔）逼㗎」。男童未有移動，大叔於是坐在男童旁邊的關愛座。

疑大叔老婆加入戰團

再沉靜一會，女乘客再責罵，大叔要求收聲，「唔好X講嘢啦，咁巴閉。嘈喧巴閉！」，女乘客反駁「你砸X完（男童）走咗去，你唔嘈就得㗎喇咩？」。這時疑似大叔老婆加入「戰團」喝斥女乘客，「咁你想點啫？無想點咪收聲囉！」，大叔亦斥責「X街啦！」；女乘客反嗆「你咪X街囉！你條X腸！」，大叔卻回應「我係腸嚟㗎，你又知嘅？」。雙方之後沉默對峙，直至影片結束。

大叔坐在男童旁邊的關愛座，與女乘客對峙。（影片截圖）

雙方之後沉默對峙，直至影片結束。（影片截圖）

片主爆事件後續

樓主明言，「同呢啲畜生口角真係嘥氣，所以最後我用呢個方法幫位媽媽及佢小朋友發聲」。她補充，後來有老婆婆上車，男童讓座予老婆婆，而坐在關愛座的大叔，被女乘客多次責罵後離去，「鬧咗3次先捨得起身走咗去，男人個老婆同阿女都唔出聲，直至小朋友阿媽問佢係咪男人嘅老婆」。

網民讚男童讓座行為

影片引來網民熱議，批評大叔行為離譜，「不知所謂呢啲男人真係」、「唔使講我都知你唔係男人啦……同個小朋友爭位坐！」、「呢家人真係極品，一於畀佢哋紅啦」、「道歉都唔X識，1句對唔住咪得囉，X頭！」、「蝦小朋友同女人就叻」、「我都好X憎嗰啲專恰帶住小朋友嘅賤人！真係不知所謂！佢哋通常講嘢都好無賴」。亦有人讚男童讓座行為「有家教」、「做得好」。

有人讚男童讓座行為「有家教」、「做得好」。（影片截圖）

另有聲稱目擊事件的網民表示，大叔當時的確「爭位坐」，但因為男童坐在兩個位中間，「我所見就應該冇坐到小朋友」。不過有網民認為，「就算真係小朋友坐咗中間，都唔應該攝落去啦，咁大個人仲爭位，企下會死咩！一係可以好聲好氣叫小朋友坐過少少囉，而唔係大大聲鬧女人囉，不X知所謂！」。