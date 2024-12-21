東鐵老婦逼埋嚟！港女要求「褪前少少」 遭全家圍罵　網民教1招KO

繁忙時間坐交通公具車廂擠迫要保持禮讓。有港女在網上發文，指乘搭東鐵時前面有名老婦不斷向後，「我聞晒佢啲頭髮香我先出聲」，港女好言相勸對方站前一點，身旁亦有乘客幫口，可是老婦聯同家人回罵「叫我去搭的士」，還大聲不斷狂鬧她。港女被嚇到差點喊出來，幸而獲得1位媽媽乘客安慰才平復到心情。



帖文引來不少網民留言，「原句送返畀佢，愈企越愈，要咁多空間，要去搭的士嗰個係佢，擺明恰你細個唔敢出聲」、「呢啲人欺善怕惡㗎，你個樣或語氣夠惡就得」；亦有人教「咳啦，咳到甩肺咁，咁就無人企得近你，萬試萬靈」。



樓主在車廂要求老婦「褪前少少」卻遭對方狂鬧，嚇得差點哭起來。（資料圖片）

有港女在社交平台「Threads」上發文大呻坐東鐵的不快經歷。她指在車廂內，站在她前面的老婦不斷向後愈來愈近她，「我聞晒佢啲頭髮香我先出聲」，港女好言相勸要求對方站前一點，「有乘客媽媽都睇到，幫我講咗一句『係呀佢就嚟跌啦，就嚟坐咗落後面嗰個度』幫口」。

可是老婦竟聯同家人回罵樓主，「XX我矜貴，叫我去搭的士咁話」，樓主也怕了她，自己行開就算，「我由頭到尾只係講咗一句，就係嗰句唔好意思褪前少少，跟住佢同佢啲屋企人X返我十句話我多餘，即係務求要成架車廂聽到啫」。樓主被嚇到差點喊出來，幸而獲得車內另1位媽媽乘客安慰才平復到心情。

網民鬧老婦欺善怕惡，教樓主要惡過對方或扮咳擊退對方。（《金秘書為何那樣》劇照）

網民鬧老婦欺善怕惡

帖文引來不少網民留言鬧爆老婦行為離譜，「呢啲人欺善怕惡㗎，你個樣或語氣夠惡就得」、「原句送返畀佢，愈企愈後，要咁多空間，要去搭的士嗰個係佢，擺明恰你細個唔敢出聲」、「我會答佢『但係你個頭真係好臭，我想嘔，你係咪想我嘔落你個頭度』」。

有網民也有同類經歷，「我搭港島線／電車／屯馬都遇過啲佢望到個位覺得係佢嘅就發癲嘅老人，我由俾佢哋整到想喊，到而家發現要冷靜寸佢／癲過佢，佢就會敗走，然後你就唔會俾佢搞到」。有人則教樓主這樣應付，「咳啦，咳到甩肺咁，咁就無人企得近你，萬試萬靈」。