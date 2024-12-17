曾是童星女子遭姦殺！夜遊公園遭毒男「不停性侵致死」　判刑絕了

英國發生駭人性侵致死案，曾任童星的女子37歲女子娜塔莉（Natalie Shotter）目前已是3孩之母，她於2021年7月晚上獨自坐在公園長凳時突然昏迷，當時路過現場的男子非但沒有伸出援手，反而起色心對她不停激烈性侵15分鐘，最終導致她心臟驟停而死。



涉案男子男子事後被捕，曾辯稱死者是同意性交，其後被證實案發前曾經吸毒，近日被裁定「過失殺人」及「性侵」罪名成立，遭判處終身監禁，至少要服刑10年8個月才可以申請假釋。



曾任童星的女子37歲女子娜塔莉（Natalie Shotter）於2021年晚上獨自坐在公園長凳時突然昏迷，遭路過男子不停激烈性侵15分鐘，最終心臟驟停而死。（示意圖／gettyimages）

死者《孤星淚 》前童星 育有3子女

綜合外媒報道，37歲死者娜塔莉（Natalie Shotter）育有3名5至19歲子女，於英國國民保健署醫院從事臨床管理工作，她曾是童星，出演過著名歌舞劇《孤星淚 》（Les Misérables／悲慘世界）。

娜塔莉於晚上獨自坐在公園長凳時突然昏迷，遭路過男子不停激烈性侵15分鐘，最終心臟驟停而死。（Natalie Shotter社交平台圖片）

娜塔莉遭不停性侵致死

事發2021年7月17日凌晨，當時娜塔莉獨自外出，她坐在公園長凳時突然昏迷，而路過現場的男子的穆罕默德（Mohamed Iidow）上前查看，惟非但沒有代為召喚救護車，反而動了色心，對娜塔莉不停激烈口交性侵15分鐘，最終令她心臟驟停而死，事後逃離現場。

警方同年8月4日拘捕穆罕默德，他聲稱娜塔莉當時意識清醒，同意與他性交，然而警方翻查現場閉路電視（CCTV）影片，發現其口供全屬謊言，而且案發前曾吸毒。

案發現場的閉路電視（CCTV）拍下事發經過，助警方揪出兇手。（示意圖／gettyimages）

閉路電視揭兇徒說謊

閉路電視畫面顯示，當時吸食了毒品的穆罕默德在公園遊蕩，曾3次以「侵略性（predatory）」方式經過娜塔莉身邊。半小時後，娜塔莉昏迷倒在長凳，穆罕默德若無其事走近，趁娜塔莉失去意識色心大起，15分鐘內不停轉換娜塔莉姿勢強迫口交，其間娜塔莉一直昏迷。完事後，穆罕默德駕車離開，途中還到加油站購買貓糧及漱口水。

雖然穆罕默德律師主張醫學史上從沒有人因此身亡，強調穆罕默德不可能預見娜塔莉因此而死，但他於2023年12月21日被裁定「過失殺人」及「性侵」罪名成立。

穆罕默德被裁定「過失殺人」及「性侵」罪名成立，判處終身監禁。（網上圖片）

兇徒被判終身監禁

至2024年12月13日，法官指出，穆罕默德反覆激烈性侵行為造成嚴重傷害風險極高，且在娜塔莉失去意識時性侵是「邪惡而魯莽」行為；法官又形容穆罕默德是「危險罪犯」，判處終身監禁，至少服刑10年8個月才可以申請假釋。

娜塔莉母親威特曼（Cas Shotter Weetman）形容女兒是「快樂的人」，對女兒的死感到震驚，控訴穆罕默德摧毀了她的家庭。娜塔莉伴侶則表示，一想到兇手就讓他「憤怒」。