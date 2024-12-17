煙頭堆成山！愛民邨煙蒂箱冒煙熏黑變「化寶爐」　網民：香火鼎盛

煙頭多到煙蒂箱也裝不下了？近日網上流傳影片指何文田有煙蒂箱冒煙，而從影片可見，箱中煙頭多到堆成小山，甚至溢滿滾落地上。而煙蒂箱不斷冒煙，外殼亦已熏黑一片，猶如橙色的化寶爐般，畫面震撼！網民熱烈討論影片，有人笑言「香火鼎盛」，亦有人好奇問「個桶幾耐冇人倒？」。



網上流傳影片指何文田有煙蒂箱冒煙。（「愛民南北（愛民邨／俊民苑）」FB影片截圖）

該名網民於12月15日在Facebook群組「愛民南北（愛民邨／俊民苑）」發帖並上傳影片，指何文田愛民廣場快餐店對開、近巴士總站位置，有個煙蒂箱堆滿煙頭並不斷冒煙，於是反問「滿到咁？有無人清過？」。

箱中煙頭多到堆成小山，而煙蒂箱外殼亦已熏黑一片。（「愛民南北（愛民邨／俊民苑）」FB影片截圖）

煙頭多到堆成小山

從影片可見，煙蒂箱頂蓋並掀翻在一旁的地上，露出內部堆成小山狀的無數煙頭，而且還飄出縷縷白煙。另外，由於煙頭數量太多，有不少掉落地上，堆積在煙蒂箱旁圍成一圈；而煙蒂箱橙色外殼亦已被焚燒至大片焦黑，似乎已燒融一部分，再加上不斷冒煙，彷如變身成「化寶爐」般，令人吃驚！而從煙蒂箱陳舊的熏黑痕跡來看，似乎並非首次出現類似情況。

網民感震驚

帖文引起網民熱議，不少網民對煙頭堆積量感到吃驚，有人笑言「香火鼎盛」，亦有人好奇問「個桶幾耐冇人倒？」。另外有網民就懷疑並不單是煙頭過多造成冒煙情況，而是可能有人誤將煙蒂箱當垃圾桶，「其實淨係煙頭就冇問題嘅，啲人懶呢就當垃圾桶，乜都掉落去，唔着火就假啦」、「路人就將垃圾塞落煙灰桶個窿窿到，有乜辦法唔着火」。

有2名男途人用紙杯及水桶盛水，再澆到煙蒂箱內幫助降溫。（「愛民南北（愛民邨／俊民苑）」FB影片截圖）

有2名男途人用紙杯及水桶盛水，再澆到煙蒂箱內幫助降溫。（「愛民南北（愛民邨／俊民苑）」FB影片截圖）

有網民於12月17日更新情況，指該處已換上2個並排的新煙蒂箱。（「愛民南北（愛民邨／俊民苑）」FB圖片）

網民重回上址見已換新煙蒂箱

另有網民在留言區上傳影片，顯示有2名男途人用紙杯及水桶盛水，再澆到煙蒂箱內幫助降溫，不過就算整桶水倒進去了也似乎收效甚微，在影片結尾時煙蒂箱仍然冒出滾滾濃煙。該名網民隨後亦於12月17日在群組內發帖上傳照片更新情況，指「犧牲一個，換成二個」。而照片中可見，該處已換上2個並排的新煙蒂箱。

煙蒂箱外面當眼處會張貼「請弄熄煙蒂後才放進箱內」的告示。（資料圖片，食環署職工權益工會提供）

根據食環署資料，煙蒂箱外面當眼處一般會張貼「請弄熄煙蒂後才放進箱內」的告示，提醒市民不應將未熄滅的煙蒂放入箱內。而箱頂設置「擦煙刮」助市民弄熄煙蒂，避免未熄滅的煙蒂在箱內燃燒而導致冒煙。

（Facebook）