當街性侵！賤男趁女同事醉倒　米芝蓮餐廳外脫褲硬上　2原因輕判

乘着醉意性侵女同事，實在罪大惡極！台北1名男子於2023年與同事們在當地米芝蓮指南餐廳「叁酒弍沏」聚餐後，趁女同事酒醉後失去意識，竟在餐廳外脫去對方褲子，當街性侵女同事。其後因有先行離去的同事擔心女事主安危而報警，警方調查後拘捕涉案男子。



案件交由當地法院審理期間，被告一度拒絕認罪，其後終願認罪並向受害人賠款，被判乘機性交罪成，但法官考慮到被告的悔改態度及受害女子同意從輕發落，判處被告有期徒刑2年，但可緩刑5年，其間須接受保護管束。



陳姓男子被控於2023年11月26日在台北市餐廳外路邊性侵女同事，判有期徒刑2年，但可緩刑5年。（示意圖/GettyImages）

被告聲稱留下照顧醉酒女同事

綜合台媒報道，涉案男子姓陳，他於2023年11月26日在台北市米芝蓮餐廳「参酒貳沏」與同事聚餐，至翌日凌晨3時05分散席，他以獨自照顧酒醉女同事為名，要求在場2名許姓同事先行坐車離開。

陳男趁女同事喝酒後意識不清，於餐廳路邊脫下自己的內、外褲，親吻對方的身體並乘機性侵。（示意圖/GettyImages）

當街脫褲性侵女同事

之後陳男借醉行兇，於餐廳外路邊脫下自己的內、外褲，其後再脫去女同事的衣物，當場親吻對方的身體並當街性侵。2名先行離去的同事擔心女事主安危，決定直接報警。陳男事後被警方拘捕，其後以「乘機性交罪」起訴。

陳男最初否認犯案，直至上庭後才改口認罪，加上其他同事指證、被害人驗傷診斷書等多項證據佐證，被判罪名成立。法官考量到被告因一時性慾犯案，過程中未使用暴力手段，事後積極與受害人達成和解，而受害人亦同意從輕法落，故判被告有期徒刑2年，可緩刑5年，其間須接受保護管束，全案仍可上訴。

（綜合）