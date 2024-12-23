酒吧女店員遭2酒客輪姦　全身驗出男性DNA　賤男這樣辯解超賤格

人渣！1名妙齡女子於酒吧兼職時結識了2名男性酒客，下班後到2人家中「續攤」，沒想到l被灌醉遭2男子輪流性侵。女子事後報警提告，2男否認控罪，辯稱是女子覺得他們樣貌不錯「想試（性交）看看」。惟女子事發後立即報警，而驗傷報告發現其衣物及身上多處，包括私密部位都檢驗出男性DNA，法院認為女子有驗傷報告等可作佐證，判2男「強制性交罪」罪成，各判處7年6月有期徒刑。



妙齡女子於酒吧兼職時結識了2名男性酒客，到對方家中喝酒時，沒想到被2男輪流性侵。（示意圖／gettyimages）

酒吧女店員遭酒客輪姦

綜合台灣媒體報道，事發於2020年10月26日，徐姓男子與高姓男子在台中1間酒吧飲酒時，認識了在店內兼職的妙齡女子「小美」；待27日凌晨「小美」下班後，3人到徐男寓所「續攤」，其間徐男與高男藉「玩牌輸了要喝啤酒」遊戲，不斷向小美灌酒。

小美被灌醉後，徐男即與高男強行把小美拉進房間壓制床上，輪流多次在沒使用安全套下，以口交、插入性交方式性侵小美，小美抵抗不果不斷哭喊。後來小美朋友來電，她靈機一觸伺機脫身，立即請來電者來接她，並且在返家途中向朋友哭訴遭輪姦，隨即到警署報案。

徐男與高男輪流多次在沒使用安全套下，以口交、插入性交方式性侵小美，小美抵抗不果不斷哭喊。（示意圖／gettyimages）

全身驗出男性DNA 精神崩潰

小美到醫院驗傷，發現當天衣物、身上多處及私密部位都檢驗出男性DNA，檢測結果與徐男、高男的DNA吻合；而小花左手、額頭及頸部都有紅腫傷勢，精神上也受到很大傷害，需要接受精神科治療。

小花左手、額頭及頸部都有紅腫傷勢，精神上也受到很大傷害，需要接受精神科治療。（示意圖／gettyimages）

賤男辯稱女店員自願

徐男、高男涉「強制性交罪」受審。他們在庭上否認控罪，反辯稱當天飲酒時3人有聊到性行為話題，小美自稱「很久沒做這種事（性行為）」，加上覺得他們樣貌不錯，認為「可以試試（性交）看」。

法院判處2人有期徒刑7年6個月。（示意圖／gettyimages）

性侵罪成囚7年6個月

不過法院審理所有證據後，不信納徐男高男說法，裁定2人共同犯下「強制性交罪」，卻否認犯案，加上未與小美和小美母親達成和解，故判處2人有期徒刑7年6個月。全案可上訴。