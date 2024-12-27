電單車展表演舞火棒！1原因變火燒連環車　舞者屁股着火影片瘋傳

在電單車展旁邊玩火真的好嗎？馬來西亞日前瘋傳影片，當地正舉辦電單車展，竟然找來舞蹈員表演火舞揮動火棒，過程中疑有人失誤令火花飛向車群，導致「火燒連環車」，數輛名貴電單車嚴重損毀，包括哈雷電單車Harley-Davidson。事發片段網上瘋傳，見到2名舞者表演時身旁電單車起火，其中1人從火海中跑出來屁股正被火燒。當地傳媒指事件未造成傷亡，但活動組織者仍未就此發聲解釋。



馬來西亞電單車展中途有舞火棒表演，結果燒着旁邊展示的電單車釀成大火，舞蹈員屁股燒着跑離火海。（影片截圖）

電單車被波及連環起火

馬來西亞傳媒報道，當地網上瘋傳影片，事發現場是吉隆玻多萊莎米路（Jalan Doraisamy）的KL Heritage Valley，日期為2024年12月21日，當地正辦電單車展，同場有舞火棒表演，片段由現場人士拍下，指多輛停泊在一旁的哈雷電單車疑被表演波及引起火災，變「火燒連環車」。

舞蹈員屁股着火，幸好很快撲熄。（影片截圖）

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舞蹈員受大火波及屁股着火

網傳影片所見，2名舞蹈員在電單車和人群中間舞動兩頭燃起烈焰的火棒，後方有個大橫額。畫面一轉，1名舞蹈員仍在舞動火棒，但旁邊已成火海，另1舞蹈員身體着火跑開，他跑開時屁股起火，隨後才撲熄。

現場有電單車正在焚燒，但數量不明，火勢猛烈得快波及樓上，在場人士拿出滅火器救火，將火勢控制住，影片至此結束。

當地正舉行電單車展，中途有舞火棒表演，吸引許多人圍觀。（影片截圖）

當地正舉行電單車展，中途有舞火棒表演，吸引許多人圍觀。（影片截圖）

當地正舉行電單車展，中途有舞火棒表演，吸引許多人圍觀。（影片截圖）

現場火勢猛烈，濃煙直攻樓上。（影片截圖）

疑火花濺到電單車導致起火

消息指，這是在吉隆坡舉行的重型電單車展覽，現場有不少名貴電單車，展覽邀來火舞舞者助興，有大量民眾圍觀，而因火勢影響的電單車損毀狀態及數量不明。事件起因疑為表演舞火棒時產生的火花濺到電單車上，因而引起大火，幸未造成傷亡。截至12月25日聖誕節，該電單車展組織及車主們仍未就事件發聲解釋。

（綜合）