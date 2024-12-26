聖誕前夕中大獎！勤奮爸買彩券爽中$486萬 落淚喊：最棒聖誕禮物
撰文：桃樂斯
出版：更新：
這無疑是最令人激動聖誕禮物！澳洲有名為家庭辛勞工作的勤奮爸爸，在聖誕節前夕於當地報紙檔購買2張彩券，及後接獲樂透公司致電，指他其中１張彩券中大獎，贏得100萬澳元（下同，約486萬港元）獎金，他感動至忍不住落淚，形容是次中獎是「一生中最棒的聖誕禮物」。雖然他幸運中大獎，但決定於聖誕假期仍繼續工作，並計劃獎金將用作購買新屋。
澳洲男買彩券 聖誕前夕中百萬獎金
綜合外媒報道，中獎男子居住在澳洲新南威爾斯州的Northern Rivers，他於12月20日購買了2張Weekly Windfall彩券，2天後（即22日）便接到樂透公司The Lott致電通知，指他中了100萬澳元（約486萬港元）大獎，秒變「百萬富翁」。
幸運男感動落淚：最棒的聖誕禮物
中獎男子事後感動落淚，稱「我不敢相信，直到檢查彩券時，還以為一切只是場夢」。該男子是一家之主，每天為了家庭、孩子一直努力工作，認為是次中獎對他以及家人來而言「是個美好的信號」。他又表示，聖誕節來臨前贏得這筆獎金，對他來說是一生中最棒的聖誕禮物，不過即使中獎，他仍會於聖誕假期日子繼續努力工作，並計劃利用獎金購買新屋。
售出彩券報紙檔店主替對方開心
至於男子購買彩券的店舖為當地報紙檔Plaza News，店舖老闆羅斯（Bill Rose）得知自己的店內售出的彩票中大獎亦十分開心，「過去一年都在告訴顧客，我要出售一張中獎彩票，我做到了！」，原來其店舖自2018年10月後，已經很久沒再售出中獎彩券了。
（綜合）
內地男中1001萬人民幣大奬 彩券行老闆竟拿給親戚領獎 判決出爐女子執屋翻出2年前買下彩券 竟中了10萬歐元 最終能兌到獎金？媽媽辭職陪家人！Last Day買彩券中大獎贏$575萬 第一件事極暖心老闆豪擲78萬購5萬張彩券分員工 冀中65億頭獎齊齊分錢 結果係…