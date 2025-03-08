全裸男子埋伏車站廁格性侵女乘客　揭有猥褻非禮前科　庭上咁狡辯

犯案纍纍的全裸男埋伏廁所，隨機性侵女乘客！台灣1名擁有多次性侵女性紀錄的男子，脫光衣服全裸躲在台北捷運小巨蛋站內女廁廁格，靜待1小時後，他趁1名女乘客如廁時，翻過女方身處的廁格企圖性侵。女乘客拼命呼叫抵抗，幸站長及時到場救出，男子則當場被捕。



案件審理期間，男子辯稱如廁時因感到很熱，所以脫光衣服，又指猥褻行為為臨時起意，並無預謀。法官考慮證據後，認為被告手段激烈，造成受害女子巨大心理打擊，加上被告有多次性侵前科，故不採信其辯詞，判他強制性交未遂罪罪成，判處有期徒刑3年6個月，可上訴。



蔡男進入台北小巨蛋捷運站並潛藏站內女廁，脫去身上所有衣服，靜待「獵物」出現。（示意圖/Pixabay）

匿藏廁間並脫去衣物 靜待「獵物」

台媒報道，涉案蔡姓男子於2022年6月7日清晨5時37分進入台北小巨蛋捷運站，進入站內女廁，躲藏廁格並脫去全身衣物等待「獵物」。去到6時47分，1名女乘客進入蔡男旁邊的廁格，邊如廁邊看手機追劇，拿廁紙時赫然見到蔡男爬至廁格上方偷窺，大驚呼叫。蔡男直接翻身爬到女子身處的廁格並將她撲倒，用左手蓋住她的嘴，右手直接抓向私處。

女乘客未能及時穿上褲子，加上蔡男有體型優勢，只好拼命夾緊雙腿自保。她打電話報警不果，用力敲門大叫救命，雙方僵持3分鐘後，當值的陸姓女站長聞聲趕至，女乘客脫困後，站務人員協助她求醫，警方接報亦趕至拘捕蔡男，更查出他過往前科累累。

受害女乘客事後罹患急性創傷後壓力症、焦慮症與恐慌症，造成難以想像重大心理衝擊。（示意圖/GettyImages）

辯稱「在去大便，很熱」

案件審理期間，被告辯稱僅想猥褻，沒有強姦意圖，脫光衣物是因「在去大便，很熱」。辯護律師指被告臨時起意想碰觸受害人下體，雖造成對方受傷但沒真正碰到私處，而且被告從小就有精神疾病、僅有12歲以下心智程度等智能障礙，應獲減刑。

法官：是預謀犯案

法官審酌被告舉動及受害人的傷勢，認為他手段與力道激烈，不是單純想觸摸。閉路電視畫面顯示，被告於案發日上午5點多就進入車站，避開清潔人員匿藏女廁逾1小時向首位洗手間使用者下手，加上他預先藏起原先的衣物，應為預謀犯案。

法官認為被告與受害人素不相識，為滿足性慾對受害人做出強姦未遂行為，女方因此罹患急性創傷後壓力症、焦慮症與恐慌症，造成難以想像重大心理衝擊、恐懼及多處受傷，案件更一度造成社會大眾恐慌，量刑不宜過輕。

前科多多 多次侵犯女性紀錄

法官亦指，被告的確有智能障礙病史，但他有多次侵犯女性紀錄。2021年9月16日傍晚，被告在台北市內湖運動管理中心偷看1位女子上廁所，並撲倒對方強摸身體，至2023年10月被判強制猥褻罪罪成，判刑1年。

同年9月5日凌晨3點多，被告曾騎單車於台北市松山區南京東路遊蕩，尾隨1位騎單車回家的女子進入暗巷後，從後勒住脖子用手指性侵。女子大喊救命，獲附近居民聞聲揭發。法庭判他強制性交罪罪成，判刑3年6月，二審加重改判4年2個月。

被告避開人群、挑選犯案地點與對象

法官指，精神鑑定結果顯示，現年20多歲的被告雖有智能障礙與偏差行為，但他清楚知道偷窺或性侵是犯法的，而從他會避開人群、挑選犯案地點與對象，加上他犯案前或犯案時，若旁邊有人就會終止行動，明顯具有判斷與評估能力。法官判被告強制猥褻罪罪成，判刑1年；強制性交罪罪成，判刑4年2個月，是次強制性交未遂罪罪成重判有期徒刑3年6月。

（綜合）