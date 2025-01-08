巴塞訪港｜主辦方正邀英超班霸來港戰巴塞　盼成事上演歐聯戲碼

啟德體育園5萬人主場館即將正式啟用，近日傳出兩支歐洲足球勁旅利物浦和巴塞隆拿計劃訪港，並同樣打算於7月27日於啟德體育園舉行表演賽，引發「爭場」風波。



聽聞今次牽頭邀請巴塞訪港的是本地公司「宏美廣告娛樂集團」（Winman Group），他們已經與巴塞達成訪港協議，最新消息是他們正安排一隊「在香港很受歡迎的英超班霸」與巴塞在香港比賽，令香港球迷有機會在香港觀賞一場歐聯（歐冠）級的高水平球賽！而且打算將約一成門票以80元發售，希望更多市民可以親身入場在港觀賞高水平足球賽事，但目前最大變數依然是場地問題。



西甲勁旅巴塞隆拿或於7月27日來港作賽，有傳主辦方已計劃邀請其中1隊著名的英超勁旅同場較量。（資料圖片／Reuters）

主辦方正邀「英超班霸」來港與巴塞作賽 上演歐聯級戲碼

倘若成事，相當於把歐聯比賽搬來香港上演，香港球迷將可以親身入場觀賞兩支頂級球隊比賽，是近年本地球壇難得一見的戲碼，預料將吸引大批本地以至海外球迷入場。

據悉主辦方舉辦賽事成本高達7,000萬至8,000萬港元，不會向政府申請任何資助，並承諾預留約一成門票以港幣80元的價格發售，吸引市民入場親身感受頂級足球賽事的魅力。同時主辦方亦會將一半巴塞練習環節門票免費派發予基層家庭學童及弱勢社群，讓不同背景的球迷同享足球樂趣。

不過巴塞最終能否如期訪港踢表演賽，以至與英超頂級球隊在港比賽，目前最大變數仍是場地問題，一切仍有待日後揭曉。

巴塞訪港主辦方為「宏美廣告娛樂集團」

另一方面，外間亦關注今次巴塞訪港搞手背景，據知今次牽頭安排巴塞隆拿表演賽的主辦方為「宏美廣告娛樂集團」（Winman Group），成立超過7年，主要業務是將影業、娛樂、體育與活動結合，提供一站式服務，並正逐步擴展其業務範疇。該集團在中國內地、亞太地區、杜拜等地設有10個辦事處，業務遍及全球。

有指宏美現時亦正與兩家香港主板上市公司進行洽談，並有意進軍傳媒界，希望在香港推動盛事發展，而今次邀請巴塞訪港與現時政府推動「盛事經濟」的目標不謀而合，希望藉此為香港的盛事經濟注入新活力，向國際展示香港作為「亞洲盛事之都」的一面。