搭九巴遺銀包！小紅書女信有人會路不拾遺　痛失$XXXX後續更傻眼

遺失銀包當然損失慘重兼麻煩，而八達通卡被人瘋狂盜用就更無言。1名女子在小紅書表示，在剛過去的平安夜（2024年12月24日）乘搭九巴，下車後發現銀包不知所終，懷疑遺在車上或巴士站，於是通知九巴和在警方網站報案。她表示曾經抱有希望可失而復得，「天真地認為憑藉香港的治安等級和市民素質，一定會有人撿到幫我（樓主）交給車長」。



結果她查閱八達通應用程式，發現在遺失銀包後不到半小時，「就有人在百佳盜刷了我八達通450港幣」，換言之，其銀包內總值8,000港元的財物和重要的證件當然無法取回。



大量網民留言指「不要高估任何地區的治安」、「重要的東西還是得小心一點」，亦有網民提醒「親，不一定是香港人做的」。



樓主下車才發現銀包不翼而飛，內有重要證件和總值約8,000港元財物，估計遺留在車上或巴士站。（小紅書圖片）

以為有人撿到會交車長

樓主在小紅書表示，平安夜當天乘搭九巴返家，當時將銀包放在褲袋內，去到住所樓下才發現銀包不翼而飛，內有重要證件和總值約8,000港元財物，最貴的是1條6,000多港元的黃金鑽石頸鍊，估計遺留在車上或巴士站。

樓主形容當時「還天真地認為憑藉香港的治安等級和市民素質，一定會有人撿到幫我（樓主）交給車長」，加上該程巴士基本上沒有其他乘客，所以令她更加放心，只是報失信用卡，以及通知九巴公司，並在警方網站報案。

樓主發現被人盜用八達通，於是前往沙田警署正式報案。（小紅書圖片）

樓主曾經「天真地認為憑藉香港的治安等級和市民素質，一定會有人撿到幫我（樓主）交給車長」，結果非但無法取回銀包，八達通更遭盜用去購物。（示意圖 / 資料圖片）

八達通被刷450元

但翌日早上樓主查閱其八達通應用程式，發現遺失銀包後不到半小時，「就有人在百佳盜刷了我（樓主）八達通450港幣」，當時樓主覺得自己「很傻很天真」，認為「就算在發達的社會，也不是所有人都路不拾遺」，估計無法取回所有財物，只能衝去沙田警署正式報警錄了口供。

許多網民留言指「其實很多地方都一樣，並非每個人都會路不拾遺」、「8,000蚊就見到人性」、「啲財物凍過水啦」。

（小紅書）