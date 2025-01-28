新婚夫收留欠債死黨睡客廳！他跟人妻1個月激戰10次 綠帽夫怒告
撰文：蘇菲亞
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朋友妻不可窺，但這次他引淫狼入室了！台灣1名男子與妻子婚後努力儲錢，翌年購入新房，還好心收欠債的好友睡客聽。豈料被視為「好兄弟」的好友，竟然搭上新婚人妻，借住1個月就把家中的客廳變成「主戰場」，2人更交歡多達10次，更互傳曖昧露骨的訊息。人夫發現姦情後，憤而向欠債男提告，索償100萬新台幣（約25萬港元）。
審理案件期間，欠債男沒有否認跟人妻偷錢，亦沒有反駁指控，但認為求償金額過高。法官考慮到欠債男名下沒有任何財產，最終裁定他須賠償原告人精神損害費30萬新台幣（約7.5萬港元），全案仍可上訴。
好心收留欠債好友變引淫狼入室
綜合台媒報道，原告男子與妻子於2021年3月結婚，婚後翌年2人購入房子並舉行入伙派對。當時新婚人夫其中1名好友應邀到來，並透露自己因欠債問題陷入困境，當時無家可歸，懇求收留他一段時間。人夫顧及多年交情而答應請求，安排對方暫住在新屋的客廳。
發生至少10次親密行為
沒料到好友暫住僅1個月，其間竟搭上新婚人妻，2人從2022年7月下旬至8 月25日期間，於屋內的客廳至少10次性交，私下還頻繁傳遞曖昧及露骨短訊，討論行房細節。人夫事後從妻子手機短訊中發現姦情，登時非常崩潰，感到被雙重背叛，憤而提告好友並索償100新台幣。
案件審理期間，被告承認與原告人妻子偷情，但表示求償金額過高，自己無力負擔。法官認為婚姻以共同生活為目的，配偶之間應保持忠誠，被告行為不僅踐踏了友情，更徹底撕裂對方婚姻間的信任，已屬情節重大。但考慮到被告2023年並無收入及名下沒任何財產，判處被告須賠償原告人精神損害費30萬新台幣，全案可以上訴。
（綜合）
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