天價燒賣！山頂凌霄閣食店燒賣3粒$30　網民笑背負使命：振興經濟

景點區的食肆一般價格定價較市區高，近日有網民就在熱門景點山頂凌霄閣發現有售賣街頭小吃的食店出售「天價燒賣」，該款燒賣看起來較似是魚肉燒賣，但售價卻賣到30元3粒。不少網民都表示吃驚，「啲燒賣用龍肉做㗎？」、「30蚊串都夠離譜，仲30蚊3粒」，甚至有人笑言這批燒賣肩負「振興香港經濟」的重任；不過也有網民認為在旅遊景點食物價格偏高是正常情況。



有網民在熱門景點山頂凌霄閣發現有食店出售燒賣，售價為30元3粒。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

有網民在Facebook群組「香港突發事故報料區及討論區」上傳照片，指於景點山頂凌霄閣發現有售賣街頭小吃的食店，而店中出售的燒賣較其他地方貴。

燒賣3粒30元、碗仔翅1份50元

從照片可見，該款「傳統燒賣」的售價為30元3件，但其外觀並非酒樓常見且混合了數種配料的「乾蒸燒賣」，反倒似是便利店有售的「魚肉燒賣」，不過其英文名稱中出現「Pork」，未知是否以豬肉所製。而電蒸籠上放置了3層蒸架，但中層是空的，只有上下兩層有燒賣。下層滿滿地堆放了約20至30粒燒賣，而上層則尚餘10多粒。

至於燒賣旁則放了1大煲傳統小食碗仔翅，每份售50元。樓主拍攝照片時煲內仍然滿滿的，似乎尚未賣出去多少。

電蒸籠上放置了3層蒸架，但中層是空的，只有上下兩層有燒賣。下層滿滿地堆放了約20至30粒燒賣，而上層則尚餘10多粒。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

燒賣旁放了1大煲傳統小食碗仔翅，每份售50元。（「香港突發事故報料區及討論區」FB圖片）

「景點價」引網民關注

帖文引起網民熱議及轉載，不少網民得知燒賣的售價後都大表震驚，「30蚊串都夠離譜，仲30蚊3粒」、「成煲食晒都唔使30蚊」、「真係黐X咗線嘅收費」，甚至有人嘲笑「啲燒賣用龍肉做㗎？」、「當遊客水魚？」、「佢諗住你哋食呢3粒燒賣吊命」。另有網民就笑言這批燒賣肩負「偉大任務」，「振興香港經濟」、「就係靠遊客買燒賣推動經濟」。

不過，有網民就覺得一般在旅遊景點，食物價格偏高是常事，又也許與地段高昂租金有關，「嗰度賣30蚊都OK，不過起碼都多幾粒啊」、「都唔係今時今日嘅事啦」、「人哋賣畀山頂有錢佬㗎」、「唔咁賣點交租」。

（Facebook）