港鐵掛大袋餸！目擊者：邊位大頭蝦唔記得拎魚？　網民關注點處理

有人遺下餸菜，這樣的失物該如何處理？近日有港鐵乘客發現車門旁的扶手掛着2大袋餸，笑指有「大頭蝦」乘客忘記了拿走剛買的魚。帖文逗笑一眾網民，紛紛留言揶揄失主，表示：「今晚要出街食啦！」有網民則時在公共交通工具上不時都會見到「漏餸」，笑言「我喺啲交通工具入面見過紅衫魚、蕃茄、薑、芽菜」。有人則留意到餸菜掛在掛鉤上，笑指該小工具雖然方便，但亦令人容易遺下物品，同時又關注餸菜會如何處理。



分別裝了蒜頭和鮮魚的膠袋被掛在港鐵車門旁的扶手上，相信是有乘客遺下。（網上圖片）

蒜頭和鮮魚掛車廂扶手上

該名乘客在facebook群組「香港失物報失及認領群組」發文，相中可見，有1個分別裝了蒜頭和鮮魚的膠袋用掛鉤掛在車門旁的扶手上，估計有乘客把剛在街市買來的餸菜遺留在車廂內。樓主不禁留言說：「早晨，邊位咁大頭蝦，唔記得咗拎魚？」

港鐵車廂不時會出現失物。（資料圖片）

網民料餸菜會被銷毀

帖文引來不少網民留言，不少人笑言2袋餸竟「自帶掛鈎」非常「貼心」，但有網民表示掛鉤方便，卻因物品離開手中，用家因而容易遺留物品，笑指「多數都係唔見嘢嘅開始」。有網民好奇追問2袋餸的處理方法，「攞條魚去客服？」，有人則留言猜測，「正常會叫清潔工銷毀」、「食物應該無得報失啦」。

（facebook）