女車長超用心！笑向乘客點頭籲小心　溫提長者站穩　九巴這樣回應

盡忠職守當然會獲得讚賞！有港男近日在網上發文，大讚1名駕駛九巴路線112的女車長，全程滿臉笑容，「上車勁多人但佢都同每個客點頭同叫大家小心」，駛到紅隧口時提醒正在車內的站立乘客，「一陣開（埋）前門畀人落」，出站前再問有沒有人需要下車，若有老人家上車，「仲會專登睇住同提佢企穩」，港男更「hashtag」九巴官方專頁。



九巴專頁其後留言稱「收到你，多謝你嘅支持」，亦有部份知情網民認得該名女車長，同樣大讚對方專業，其他網民亦激讚「此風必須長」、「好窩心」、「好人難得」。



樓主上載該名女車長駕駛時的照片，可見對方姓陳。（Threads圖片）

向每位乘客點頭 留意長者是否需要幫助

樓主在Threads上載該名女車長駕駛照片，可見對方姓陳，樓主用文字表示，自己當日下午5時許登上九巴112路線巴士，當時很多乘客上車，但陳姓女車長都向每位乘客點頭，提醒大家小心。

駛到紅隧口時，陳女提醒正在車內的站立乘客，她會一併開啟前門加快疏導，離開車站前「專登問有冇人要落車未落」，去到油麻地時，老人家上車期間，該名女車長「仲會專登睇住同提佢（哋）企穩」。

樓主大讚該名陳姓女車長，九巴亦留言指「收到你，多謝你嘅支持」。（示意圖/資料圖片）

九巴留言︰多謝你嘅支持

樓主形容陳女「全程笑住揸同提醒乘客，睇得出好有心」，認為九巴可以表揚對方，在文中「hashtag」九巴官方Threads專頁。

九巴隨即留言「收到你，多謝你嘅支持」，部份獲悉陳女身份的網民指出「蓮姐做咗九巴好多年」，其他網民大讚，「專業司機」、「快啲致函表揚佢啦」、「人人都謹守崗位的話，世界會更美好」。

（Threads）