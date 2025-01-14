求職陷阱！單親爸遭「賣豬仔」柬埔寨詐騙園　因「3不會」獲釋放

【柬埔寨 / 詐騙集團 / KK園區 / 電騙 / 詐騙】內地男藝人王星早前在泰國被「賣豬仔」到緬甸詐騙園，事件再度引起大眾對東南亞，尤其緬甸以及柬埔寨等電騙集團關注。馬來西亞有單親父親於去年誤墮求職陷阱，被「賣豬仔」至柬埔寨詐騙集團園區，卻因對電腦一竅不通，加上不會英文未能溝通，使詐騙集團覺得他「毫無利用價值」，任由他於園區自生自滅。



男子之後偷偷聯絡友人，請求對方代為通知家人。家人再求助國際人道救援組織（Malaysia International Humanitarian Organisation，MHO），聯合就事件召開記者會，詐騙集團為免事情鬧大決定歸還護照，男子終獲釋放，日前成功和另外2名受害人一同返回馬國。



馬來西亞有單親爸爸（左1）誤墮求職陷阱，被困柬埔寨詐騙園區2個多月，日前成功返國。（IG影片截圖）

單親爸誤墮求職陷阱 被「賣豬仔」至柬埔寨詐騙園區

綜合馬來西亞媒體報道，當地一名38歲華裔、育有3小孩的單親父親（化名小飛）於去年誤墮高薪求職陷阱，慘被「賣豬仔」至柬埔寨詐騙園區，日前終於成功返回馬國。小飛於2024年10月24日前往柬埔寨應徵私人司機工作，惟抵達當地後，隨即被綁架到詐騙集團園區，才驚覺受騙。

不懂操作電腦、不會英文 詐騙集團認定「毫無利用價值」

小飛本來「打定輸數」對回家一事無望，卻因不懂操作電腦，且不會英文無法溝通，加上他不善言辭又抗拒詐騙工作，被詐騙集團認定「毫無利用價值」，將他丟棄在園區自生自滅，僅提供少許食物，但仍扣留其護照不准他離開。

母親聯同救援組織開記者會 詐騙集團歸還護照終釋放

小飛表示，雖然他於園區期間未曾遭受毒打，但因長期處於驚恐之中，體重在短短2個月由原本的90公斤急跌至70公斤。他其後求助朋友「小鬼」，小鬼隨即通知其母親，母親再向MHO救援組織求助。MHO救援組織於2024年12月27日就事件召開記者會，詐騙集團看到後立即訓斥小飛，但為免事態擴大，只好歸還護照，小飛終獲釋放。

小飛媽媽聯同MHO救援組織召開記者會，祈求詐騙集團可以釋放兒子。（IG影片截圖）

救援組織安排下成功返馬國

馬來西亞MHO救援組織日前於Instagram帳號上傳影片，證實小飛以及另外2名被誘至柬埔寨的受害人，於上周四（1月9日）在組織安排下，終於成功返回馬來西亞，結束長達2個多月的詐騙園區驚魂，並趕於農曆新年前與家人團聚。

小飛家人感激MHO救援組織協助

小飛62歲舅父黃先生在吉隆坡國際機場接機時，為了感謝MHO組織鼎力相助，即場為相關工作人員送上禮籃致謝。

（綜合）