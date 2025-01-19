辦公室廁所有堵塞！貼memo籲員工配合做3事　打工仔：最黐線公司

連如廁都要出memo紙（便條紙）作教學？有打工仔分享職場趣事，由於公司廁所經常出現堵塞，公司於是張貼通告，稱將會實行3項措施，當中包括「控制廁紙用量」、「控制排泄量」、「分期沖廁」，盼員工配合以維護清潔環境。網民們對第2點「控制排泄量」感到疑惑，「點控制排泄量？」、「係咪要屙屙下去第二個馬桶再屙」，又笑稱「有咁黐X線嘅規則，就代表有一個黐X線嘅故仔」、「Siu4（笑死），睇嚟真係塞得好緊要」。



惟有人留意到公司蓋上的印章顯示為「呢單嘢唔係我跟開」，於是詢問「咩公司嚟？」、「公司名叫做呢單嘢唔係我跟開？」。樓主解釋指memo紙其實非公司正式張貼公告，「出memo嗰位係創作部同事嚟」、「唔係正式嘅，放心放心」。



有公司廁所因經常出現堵塞，將實行3項措施，並張貼通告盼員工能配合。（示意圖／gettyimages）

為免廁所再堵塞 公司貼memo紙籲員工配合做3事

有打工仔在threads上傳照片，稱「做嘢20年，見過最黐線嘅公司memo」。從照片可見，樓主公司於2025年1月15日張貼通告，指為改善廁所阻塞問題，將實行以下3項措施，盼同事們可作出配合。

當中第1條列明「控制廁紙用量」，希望同事適量使用廁紙，避免一次丟入過多廁紙，造成淤塞。第2條列明「控制排泄量」，若然有較多排泄物，請酌情分次處理。第3條則列明「分期沖廁」，如需沖洗大量廁紙或排泄物，請分開數次沖水，以確保管道通暢。

通告表示除了希望員工配合以上措施，亦要求師傅調高水壓，以進一步解決問題，又笑稱「立即留言『沖廁』，或配合以上免費措施」，以維護清潔和順暢的使用環境。

實行3項措施包括「控制廁紙用量」、「控制排泄量」、「分期沖廁」。（threads圖片）

網民疑惑：點控制排泄量？

帖文一出，不少網民對第2點「控制排泄量」感到疑惑，「點控制排泄量？」、「即係你去到一半，覺得馬桶已經有好多booboo，就要沖一次廁先，然後繼續屙？」、「係咪要屙屙下去第二個馬桶再屙」、「咩叫排泄物分次處理，叫你老細試下沖涼分幾次沖」、「同老細講：『酌情處理唔係同我講，應該係同我個括約肌講』」，而樓主就回覆眾人，指「問咗相關同事，係分開屙喎」。

有人則對有公司需要張貼memo紙「教導」員工如廁覺得爆笑，「老細：『呢班人屙X（都）要人教！』」、「你啲X太長太粗，同我夾斷佢分兩截屙！」、「有咁黐X線嘅規則，就代表有一個黐X線嘅故仔」、「Siu4（笑死），睇嚟真係塞得好緊要」、「由memo變成meme」、「代入公司立場，塞咗廁所就臭，同事臭住屙又辛苦，出通告呼籲都合情合理嘅」。

memo非公司公告 其實是創作部同事傑作

惟有部份網民留意到公司蓋上的印章顯示為「呢單嘢唔係我跟開」，故詢問「咩公司嚟？」、「公司名叫做呢單嘢唔係我跟開？」、「個公司印，唔錯」。樓主之後解釋其實memo紙並非公司正式張貼公告，「笑下啫」、「出memo嗰位係創作部同事嚟」、「唔係正式嘅，放心放心」。

（threads＠uncle.bad.taste）