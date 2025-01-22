做童工瞓學校！女生被迫賣淫救無良癌母　官聽內情判她免養吸血媽

虎毒不吃兒，但有無良母親卻推女兒落火坑賣淫！台灣新竹1名女生從小命運坎坷，由小學開始就要做童工養活自己，國中時無家可歸，唯有在學校過夜，升讀高中後，更遭母親推入火坑，要求她到夜店賺錢；後來母親患上大腸癌，女生被迫下海接客賺取醫藥用救母。惟即使母親康復，卻仍然不肯出去打工，而且繼續向女兒苛索無度，令到女生心灰意冷，在手臂、大腿及身體各處自殘，留下嚴重傷疤，繼而搬走離開母親，但女生長大後精神仍然受創，至今需要持續就醫。



無良母親多年來一直糾纏女兒索錢，直到犯事入獄，母女終於才能斷絕聯絡。女生決定向法院申請免除扶養母親義務，法官聽內情後直接批准，終令女生可以名正言順擺脫無良母親的糾纏。



何母多次施虐恐嚇女兒，試過酒後持刀欲追斬女兒。（示意圖/gettyimages）

母親多次施虐 酒後持刀欲追斬女兒

據台媒報道，案件今年1月在新竹地院審理，判決書指出，何姓女子的母親曾先後與多名男性誕下6名子女，何女排行第5，何女8歲時，目睹母親將幼弟賣給其他夫婦，令到她弱小心靈蒙上陰影。何母曾經營夜店，當時有女職員向何女送上1個娃娃，但何母毆打女兒後，更將娃娃燒到面目全非，甚至恐嚇「下一個就是你」。

當何女就讀小一至小二期間，何母試過酒後持刀欲追斬女兒，嚇到她衝入廁所躲避，當時何母更用刀重敲廁所門。除此之外，何母曾拉扯女兒頭髮，並在地上拖行。

何女自小就要做童工養活自己，國中時無家可歸，唯有在學校過夜，學校職員見狀通報社會局，何女被送到寄養家庭安置。（示意圖/gettyimages）

自小做童工 學校過夜被送到寄養家庭安置

之後何女被丟到外祖母住所，生活都沒有受到妥善照顧，到升讀小四至小五時，她被母親接回同住。不過，何母不但沒有繳付房租，而且經常無故離家，且沒有為女兒留下金錢或食物，何女為了負擔學費等費用，需自行做童工賺錢，包括洗碗、搬貨、去工廠做手工，情況持續至國中，有時生活拮据，何女除了向早餐店乞討麵包皮果腹之外，還曾暫住同學家中。

懷疑自己出生是否錯誤 現自殘傾向

但同學一家都有經濟負擔，何女不想造成困擾，只好睡在課室枱上和學校體育館軟墊，學校職員見狀，便通報了社會局，何女被送到寄養家庭安置。但一連串不幸令到何女長期懷疑自己的出生是否錯誤，從國中開始就有自殘傾向。

何母罹患大腸癌2期，何女同時打3份工賺錢，但都無法為母親還債和負擔醫藥費，只能被迫下海賣淫。（示意圖/gettyimages）

下海賣淫賺醫療費 母親毫不感激

到了16歲，何女無法再住在寄養家庭，唯有出去打工賺錢，豈料高一下學期，何母突然出現將她接走同住，原來何母缺錢，打算把女兒當作搖錢樹，將她帶到卡拉OK和夜店，陪男客飲酒和遭到猥褻，再取走其所有收入，何母甚至詢問她會否賣淫賺取更多。

何女氣憤地拒絕，更崩潰到一度送院接受治理，結果因抑鬱而要休學。何女好不容易讀到高三，何母卻罹患大腸癌2期，但因10年多來沒有繳納健保費，需要支付龐大醫療費用，何女同時打3份工賺錢，但都無法為母親還債和負擔醫藥費，只能被迫下海從事性交易。

母康服後繼續不工作

何女一邊讀書，一邊賣淫為母親賺取醫藥費，直到何母完全康復。但何女見到母親仍然每日留在家中看電視，沒有意谷出去打工賺錢，令她不禁詢問母親到底是否知道繳交醫療費、生活費，以及房租的收入從何而來，詎料何母冷淡回應「不想知道」。

這個答案令到何女再次崩潰，明白母親毫不在乎女兒付出，心灰意冷下在手臂、大腿及身體各處地方自殘，留下嚴重傷疤，繼而搬出與母親租住的單位。

何女向法院申請免除扶養母親義務，獲法官批准。（示意圖/gettyimages）

女生自力更生終買樓 獲批免除扶養母親義務

何女精神受創，甚至不敢留長頭髮，且至今仍然需要求醫，但她仍然努力自力更生，靠自己能力成功買樓。惟母親再次出現，不斷一哭二鬧三上吊揚言自殺，並稱要支付犯案後的罰款而不斷向女兒索錢，即使何女多次付錢，但何母仍需索無度，直到對方犯事入獄，母女才終於能斷絕聯絡。

何女向法院申請免除扶養母親義務，形容自己沒有童年、沒有母親一絲關愛，一直以來無依無靠四處漂泊，甚至被迫出賣自己肉體換取金錢，以供母親花費，目前更要擔心母親出獄後再來騷擾，希望透過法律免除扶養對方義務，重新找回屬於自己的人生。何母出庭表示沒有意見，自言生活雖然吃緊，但尚算可以。

法官聽罷何女的陳述，認為何母現年66歲，難以找到合適工作，本身的確需要女兒扶養，但考慮到母女的相處背景，何母的確由始至終沒有照顧女兒，而且傷害對方，故裁定免除何女扶養母親義務。

（綜合）