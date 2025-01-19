銀行「仙氣女職員」瘋傳！神舉動震撼網民：愛了　來自滙豐這分行

【換新鈔2025／農曆新年／蛇年】3間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打銀行即日起至1月28日提供新鈔及迎新鈔兌換服務，其中滙豐銀行旺角彌敦道分行1名女職員，因美貌及親切舉動成為網民焦點，大讚「有仙氣！」、「好靚女」、「戀愛了」、「想瘋狂排隊入錢攞錢」、「呢間分行一定排晒長龍」。



滙豐銀行旺角彌敦道分行1名女職員（右），因美貌成為網民焦點。（有線新聞畫面）

即日起可到銀行兌換新鈔及迎新鈔

農曆新年將至，即日起至1月28日可到滙豐、中銀及渣打3間發鈔銀行，兌換新鈔及迎新鈔，不少市民到銀行排隊，其中傳媒在滙豐銀行旺角彌敦道分行拍攝的新聞影片及照片，1名女職員掀起網民熱議。

傳媒在滙豐銀行旺角彌敦道分行拍攝的新聞影片及照片，1名女職員（右）掀起網民熱議。（有線新聞畫面）

滙豐旺角分行女職員成焦點

從畫面見到，該女職員穿着整齊制服，相當年輕，長髮及肩，正在協助市民排隊兌換新鈔及迎新鈔，相當親切，笑容甜美。

網民議論紛紛，大讚有驚喜。（黃浩謙攝）

網民議論紛紛，大讚有驚喜。（黃浩謙攝）

網民讚有仙氣：呢間分行一定排長龍

網民看過畫面議論紛紛，大讚有驚喜，「有仙氣！」、「好靚女」、「幾可愛」、「樣子清秀及笑容甜美」、「想瘋狂排隊入錢攞錢」、「呢間分行一定排晒長龍」、「我聽日就一早去銀行排隊見佢」。

不過也有網民認為「各花入各眼」、「每一行業都有靚女，又唔使咁誇張」、「銀行不斷cut櫃位，有邊間銀行唔排長龍？」。