銀行「仙氣女職員」瘋傳！神舉動震撼網民：愛了 來自滙豐這分行
撰文：布萊恩
出版：更新：
【換新鈔2025／農曆新年／蛇年】3間發鈔銀行滙豐、中銀及渣打銀行即日起至1月28日提供新鈔及迎新鈔兌換服務，其中滙豐銀行旺角彌敦道分行1名女職員，因美貌及親切舉動成為網民焦點，大讚「有仙氣！」、「好靚女」、「戀愛了」、「想瘋狂排隊入錢攞錢」、「呢間分行一定排晒長龍」。
即日起可到銀行兌換新鈔及迎新鈔
農曆新年將至，即日起至1月28日可到滙豐、中銀及渣打3間發鈔銀行，兌換新鈔及迎新鈔，不少市民到銀行排隊，其中傳媒在滙豐銀行旺角彌敦道分行拍攝的新聞影片及照片，1名女職員掀起網民熱議。
滙豐旺角分行女職員成焦點
從畫面見到，該女職員穿着整齊制服，相當年輕，長髮及肩，正在協助市民排隊兌換新鈔及迎新鈔，相當親切，笑容甜美。
網民讚有仙氣：呢間分行一定排長龍
網民看過畫面議論紛紛，大讚有驚喜，「有仙氣！」、「好靚女」、「幾可愛」、「樣子清秀及笑容甜美」、「想瘋狂排隊入錢攞錢」、「呢間分行一定排晒長龍」、「我聽日就一早去銀行排隊見佢」。
不過也有網民認為「各花入各眼」、「每一行業都有靚女，又唔使咁誇張」、「銀行不斷cut櫃位，有邊間銀行唔排長龍？」。
港鐵逼簽罰單？瘋傳乘客拒簽被控 $X萬打官司還清白 港鐵咁回應九巴現「仙氣女車長」！吊帶揸巴士震撼網民：戀愛了 揭驚人身份仙氣女警執勤影片瘋傳！網民大讚有驚喜：戀愛了 認出真身竟是…港鐵情侶激吻到羅湖影片瘋傳！女方仙氣正臉曝光震驚網民：戀愛了