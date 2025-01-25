女護理員護老院開色情直播 為流量強行為老翁手淫　1原因免入獄

台灣1名28歲私人護老院女護理員，以「護濕辣嬌」網名做色情直播，在辦公室及病房內裸露胸部及用性玩具自慰，她為了流量還在院內拍攝強行為1名因腦病變無法行動的老翁手淫，在平台上賺取1萬新台幣（約2,400港元）利潤。



影片外流後引發關注及爭議，家屬憤而提告。原本當地法院一審判女護理員乘機猥褻罪罪成，判處9個月監禁，其後護理師上訴，提出賠償15萬新台幣（約3.5萬港元）與老翁家屬和解，法院改判囚6個月，或易科罰金18萬新台幣（約4.2萬港元）代替刑期。女護理員上訴至最高法院後又撤回上訴，最終她交罰金免於牢獄之苦。



李女曾以網名「護濕辣嬌」及「護濕沐珞」，在上班時於辦公室或病房內進行色情直播。（示意圖/GettyImages)

為直播流量強行為無行動能力老翁手淫

綜合台媒報道，涉案李姓女子28歲，報稱護士，曾於2022年6月至8期間於台南一家私人護老院當護理員。李女曾以網名「護濕辣嬌」及「護濕沐珞」，在上班時於辦公室或病房內進行色情直播，還配合會員要求裸露身體並使用情趣用品，又與網民大談色情話題，順應要求「表演」。

2022年6月某夜凌晨1點多，李女為了刷流量，竟在病房內將手伸進1名患腦病變、無行動能力老翁的棉柀中，戴着手套強行為對方手淫，試圖吸引網民觀看，過程獲得網站約5,000至1萬元新台幣（約1,100至2,400港幣）的分成。

李女行為引發爭議，有網民看不過眼決定爆料，引起警方注意並主動介入調查（示意圖/Pixabay)

影片引爭議 警方主動介入調查

直播影片曝光後引發爭議，有網民為涉事護老院取了「極樂養老院」綽號；亦有網民看不過眼決定爆料，引起警方注意並主動介入調查。警方發現，李女並沒有護士資格，僅為護老院長期照顧員，院方隨即將李女停職。警方又透露，她擔任色情直播主短短1個半月就賺取了25萬元新台幣（約6.3萬港元）「外快」。老翁家屬得知事件憤而提告，警方最後依妨害風化、乘機猥褻兩罪，對李女提出起訴。

李女被逮捕後承認直播色情猥褻影片，遭判處拘役50日、得易科罰金5萬元定讞，另被沒收犯罪所得25萬元。李女最初否認為老翁手淫，後期才改口坦承所有犯行，再被依乘機猥褻罪起訴。台南地院一審認定李女為牟利，猥褻長照中心無自理能力的病患，侵害其隱私及尊嚴，加上李女與家屬雙方未能和解，因此依乘機猥褻罪判李女9月徒刑。

李女上訴後與老翁家屬和解，同意分10期賠償15萬元。台南高分院認為李女有悔意，考慮她擔任護理員每月薪資約3萬多元，還要償還父母先前幫她清還的債務，去年9月撤銷一審判決，改為判囚6個月，或以罰金18萬元代替刑期。全案再經上訴三審，最高法院審理期間，李女撤回上訴定讞，意即她賠償及繳交罰款後不必入獄服刑。

（綜合）