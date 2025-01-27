記者扮送陪酒女回家　載到旅館強迫口交　提2點拒認罪被法官打臉

台灣發生記者性侵陪酒小姐事件！當地1名財經記者到桃園某夜總會消費，見陪酒小姐有醉意，謊稱要送對方回家，卻將她載到汽車旅館。陪酒女清醒後突然被記者吻及撫摸胸部，對方再利用體型優勢強迫她口交。當地法院審理時，記者辯稱雙方是合意性交，更出示1份受害人簽署的「誤會澄清書」，惟法官不信採其作供及證據，判依強制性交罪罪成，判入獄4年6月。



張男裝作要坐的士離開，順道載陪酒小姐回家。之後卻她載陪到汽車旅館，並攙扶她進入房間。（示意圖/Unslpash)

記者以身體優勢強壓受害人頭部迫口交

綜合台媒報道，被告張男是財經記者，他於2022年8月4日凌晨2時到桃園市某夜總會的包廂消費，由1名陪酒小姐作伴，他見對方有醉意、意識恍惚，至清晨6時裝作要坐的士離開，順道載她回家。結果，張男將陪酒女載去汽車旅館，待對方清醒時利用體型優勢，強迫陪酒女口交，強制性侵得逞。事後陪酒小姐報案，警方依妨害性自主罪嫌起訴。

被告辯稱「雙方是合意性交」，同時提出女方曾簽署1份誤會澄清書，表示已澄清提告妨害性自主一事純屬誤會。（示意圖/Pixabay)

辯稱合意性交 女方曾簽「誤會澄清書」

案件審理時，被告不否認口交之事，但緊稱雙方是合意性交，又出示1份有女方簽名的「誤會澄清書」，指女方承認「誤會被告對其有違反性自主行為」、「自願同意簽署無遭受脅迫」。辯護律師又質疑原告是想索錢不成才提告，又指陪客人外出是酒店陪待用來鞏固客戶關係的手法。

受害人指，當日她和3名男客人一同離開，誤會被告想送她回家，在告訴司機地址後就「斷片」，清醒時她發現自己在旅館，聽到被告提到「醒來了沒有」、「是否真的是月經來」，又聽到對方打電話提及「框出去的小姐幹了沒」。其後沒穿褲的被告雙手抱她，輕吻及撫其胸部，突然抓她的頭強迫口交，她掙扎不果被性侵得逞。

法官指「誤會澄清書」不可信

事後她向夜總會經理表達不滿，也留有與被告對話紀錄，案發隔日連續2天分別傳送「你最好解釋一下事情是怎樣」、「憑什麼帶走一個沒有出場過的小姐！酒醉就能帶去旅館是不是！」等訊息給被告，同時向友人抱怨被灌醉、帶到旅館。法官認為她的做法和被性侵後的反應相符，說法並非不實。

至於那份「誤會澄清書」，法官據原告供詞，認為她是基於人數壓力被強迫簽署，並非基於自由意志，根本不可信。法官認為被告犯行明確，批評他為逞一己私慾，趁原告酒後神志不清之際，將其帶往旅館性侵，造成其難以抹滅之身心創傷。

由於被告未和受害人和解，又始終否認控罪，犯後態度非佳，考慮到他無犯罪紀錄，判強制性交罪成，判4年6個月，本案還可上訴。

（綜合）