親戚中大獎獲緬甸8日遊！港男即講恭喜　網民看照片質疑

不少公司每逢農曆新年或其他大日子就會舉行抽獎送大禮，但大奬未必每個人都喜歡！有港男在網上表示，內地親戚在公司年會中了一等獎，獲安排前往緬甸8日遊，港男聞訊笑言「除咗講恭喜之外，都唔知應該講啲咩好」，意指緬甸有包括「KK園區」等詐騙園區，擔心表面中獎，實質被「賣豬仔」。



許多網民笑言「去見真正老闆」、「間公司要幫緬甸刷業績」、「願你出走半生，歸來仍是少年」，不過亦有人質疑事件真偽，「一看就知道是改圖的，還內地親戚」、「改圖改得好明顯」。



樓主上載1張照片，只見粉紅色細紙寫有「一等獎，恭喜您獲得緬甸8日游（遊）」簡體字字句，樓主用文字補充，有內地親戚在其任職的公司年會中奬。（Threads圖片）

樓主稱內地親戚中獎 獲緬甸8日遊

樓主在Threads上載1張照片，只見粉紅色細紙寫有「一等獎，恭喜您獲得緬甸8日游（遊）」簡體字字句，樓主用文字補充，有內地親戚在其任職的公司年會中奬，並引用周星馳電影《賭俠》對白，直言自己「除咗講恭喜之外，都唔知應該講啲咩好」，由於涉及緬甸，所以樓主的意思是內地親戚或會遭人「賣豬仔」帶到緬甸詐騙區受苦。

樓主引用周星馳電影《賭俠》對白，直言自己「除咗講恭喜之外，都唔知應該講啲咩好」。（《賭俠》電影截圖）

2023年9月拍攝的衛星地圖；位於泰緬邊境妙瓦底的KK園區清晰可見，且持續擴建中。 EUSI

網民笑言︰單程票

帖文引來許多網民討論，笑言「單程票」、「一世遊」、「係咪全部一等獎？」、「同佢食最後晚餐」，亦有網民質疑照片真假，直指根本是改圖。放大樓主照片，的確清楚可見文字和粉紅色細紙並不吻合。而根據網上圖片搜尋，同1張圖片已曾出現不同版本，「中獎」

網上圖片搜尋，同1張圖片已曾出現不同版本。（網上圖片）

（Threads）