最假碰瓷黨？長髮女跨欄衝馬路撞私家車　影片瘋傳這表情笑爆全網

如果這是碰瓷黨，演技也未免太差了吧？日前有司機駕車駛經大嶼山路段時，看見有可長髮女子從對面行車線跨過分隔欄，再衝過1條行車線後再衝到樓主座駕方向，樓主見狀已預先緊急煞停，但女子竟然衝向停下的汽車，然後一臉茫然地看着樓主，疑似碰瓷不成大感錯愕，雙方一度互望。樓發布車Cam片段，並留言詢問：「送上門，點處理？」



有網民建議樓主應報警，「其實佢知唔知有車Cam？」、「隔一條線都衝出嚟，要讚佢太醒定好有誠意？」，有人則趁機調侃樓主，「愛情就突然之間出現」、「想嫁俾你想到衝咗過嚟」、「倒後讓她追」。



有司機駛經大嶼山欣澳道時，遇到1名疑似碰瓷的長髮女子。（threads影片截圖）

長髮女跨越分隔欄衝馬路撞向私家車

樓主在threads帳號上傳僅4秒長影片，現場為大嶼山欣澳道，當時片主正沿左邊車線向前直駛，其時1名穿穿紫色上衣的長髮女子，突然從對面行車線跨過分隔欄，再越過1條行車線走向片主的座駕，片主察覺情況有異，於是緊急煞停車輛。

當汽車已停定之時，女子仍奮不顧身地衝到車頭，甚至用手觸摸車頭冚，在「人撞車」後，女子一臉茫然地看着片主。片主直言覺得對方是「碰瓷黨」，想趁機敲自己一筆，惟他及時停車令對方「計劃失敗」，故笑問網民「送上門，點處理？」。

事主車Cam清楚拍到，女子從對面行車線跨過分隔欄。（threads影片截圖）

女子奮不顧身地打斜越過1條車線，再衝向片主的座駕。（threads影片截圖）

女子奮不顧身地打斜越過1條車線，再衝向片主的座駕。（threads影片截圖）

不過女子衝到時，片主的汽車已煞停，她似沒料到會這樣，一臉茫然看着片主。（threads影片截圖）

女子之後又無故用手觸摸片主座駕的車頭冚。（threads影片截圖）

網民笑爆嘴：未綵排過喎

片段惹來網民嘲諷片中女子，連碰瓷的演技和時機都欠奉，而且關注其「面懵懵」的表情，直指「未綵排過喎」、「佢呆X咗，笑到X街」、「仲要摸人部車做乜嘢？」、「整污糟架車，係咪可以收返佢錢？」、「其實佢知唔知有車Cam？」、「隔一條線都衝出嚟，要讚佢太醒定好有誠意？」，網民又建議片主報警，不要姑息對方。

無限想像：愛情就突然之間出現

亦有人調侃片主有艷遇，「條女遲咗，所以飛奔過來」、「人哋等緊車呢」、「會唔會認錯Uber」、「愛情就突然之間出現」、「想嫁俾你想到衝咗過嚟」、「倒後讓她追」。有留言好奇後續，又笑稱「碰瓷黨已經Out（過時），宜家（興）迷暈黨，畀佢上咗車就手尾長」、「師兄，之後係咪上咗你車，帶咗返屋企？」。

（threads＠turb000granny）