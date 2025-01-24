將軍澳健明邨停車場現小便怪叔叔！朝車尾射尿　車主見這畫面更嬲

公屋停車場驚現小便怪叔叔？有將軍澳街坊在網上大呻，發現日前晚上在將軍澳健明邨停車場泊車時，有名穿灰衣褲配白色帽的大叔，在其車尾位置小便。片段可見該名大叔原本走到牆角拉低褲鏈，似想隨地小便之際，卻突然「調轉槍頭」向車牌下方位置小便，完事後從容地邊拉褲鏈邊離開，車主事後拍攝車尾位置，見到留下疑似尿漬，他不忿指「我真係嬲到震！」。



街坊怒斥該大叔「同野狗冇咩分別」，又指附近明明有很多公廁，「2樓咪有公廁，係咪有病呢啲人，發神經」，又鼓勵事主應該報案，「報警！話有變態佬」。樓主亦表示會報警，「聽日去，雖然知無咩用，但留個底先」。



片段拍到1名灰衣大叔走到停車場角落，拉低褲鏈想隨地小便。（fb群組「將軍澳主場」影片截圖）

屋邨停車場驚見「小便阿叔」出沒

樓主日前在將軍澳街坊facebook群組「將軍澳主場」發帖，其「車cam」拍到1月19日晚7時許，他將座駕泊在健明邨3樓停車場時，有名「小便阿叔」出沒，在其私家車後方便溺。

片段所見，該名大叔身穿深灰色長褲、淺灰色外套、戴白色帽子及揹側揹袋，只見他走到停車場的角落，原本面朝牆角位置拉低褲鏈，突然間卻「改變主意」，轉身向私家車車尾位置，行兩步對準車尾小便，尿柱射向車牌下方位置。大叔小便後再從車輛的左邊方向離開，從容地邊行邊拉褲鏈。

大叔原本向住牆角想小便，突然轉身面私家車車尾。（fb群組「將軍澳主場」影片截圖）

大叔向私家車車尾小便，對準車牌下方位置。（fb群組「將軍澳主場」影片截圖）

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樓主之後拍下車尾疑有尿漬的位置，怒斥「勁離譜！」、「我真係嬲到震！」，認為即使對方賠錢洗車也難洩心頭之恨，「呢個人真係有病，先下午6點就咁樣」。

大叔邊行邊拉褲鏈離開。（fb群組「將軍澳主場」影片截圖）

樓主拍攝車尾情況，見到疑有些尿漬。（fb群組「將軍澳主場」影片截圖）

片段引起熱議，街坊大鬧「要佢賠洗車錢」、「向人哋車咁做係px，但某部位打返格仔好啲，始終呢度都有年紀小嘅睇」、「小便阿叔可能係2025最出位」、「同野狗冇咩分別，萬中無一嘅奇人」、「亞叔話：免費幫你洗車」、「四圍痾，狗嚟」、「阿叔啲尿真係勁，搞到架車啲油都甩甩地」。

街坊指附近有不少公廁

有街坊則提到附近其實有不少公廁，「其實佢係咪對停車場有好感，隔籬已經係商場大把廁所啦」、「2樓咪有公廁，係咪有病呢啲人，發神經」，提醒樓主報警，「報警！話有變態佬」。最終樓主也決定報警，「聽日去，雖然知無咩用，但留個底先」。另外，有街坊分享曾有人在其私家車後方大便，情況十分嘔心。

有街坊分享，曾有人在其私家車後方大便。（fb群組「將軍澳主場」圖片）

（facebook群組「將軍澳主場」）