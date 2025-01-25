小學生球場吸煙影片瘋傳！男童踩熄煙動作熟練　涉2宗罪可這樣罰

隨着多款新型煙草產品面世，社會各界憂慮會否導致吸煙年輕化趨勢。而近日網上流傳影片，疑有身穿學校運動服的小學生在公眾籃球場與朋輩輪流吸煙，男童之後更熟練地將煙仔丟到地上踩熄。影片引起極大迴響，不少網民擔心低齡吸煙者出現，亦有人指男童所穿運動服疑似石硤尾某小學運動服，於是傳訊詢問校方。



《香港01》已就此事向相關學校查詢，正等候回覆。而事件則可能已觸法2條法例，包括在公眾地方禁煙區吸煙，以及向未成年人士提供煙草產品，前者可罰款1,500元，後者可罰款2.5萬元。



網上流傳影片，疑有小學生在公眾籃球場與朋輩輪流吸煙。（Threads影片截圖）

將香煙遞予穿學校運動服男童

有網民於23日在社交平台Threads上傳影片，並表示「Cls中學都未到，壞過凱婷」。從影片可見，事發在某公眾籃球場內，有4名男童圍在一起，其中1名身穿黑色便服的男童手握疑似香煙的物體放到嘴邊吸了幾口，吐出煙霧、指彈煙灰，隨後將香煙遞給另1名身穿學校運動服的男童，對方接過後同樣放到嘴中吸了幾口，另外2人則未見有接觸香煙。

2名男童在球場共享香煙。（Threads影片截圖）

「共享香煙」動作老練

2名男童在球場「你一口、我一口」輪流吸煙，之後穿學校運動服的男童拿着吸完的煙走出場外，將香煙丟到地上並用球鞋踩熄，動作嫻熟得令人咋舌。

身穿黑色便服的男童手握疑似香煙的物體放到嘴邊吸了幾口，吐出煙霧、指彈煙灰。（Threads影片截圖）

2名男童在球場共享香煙。（Threads影片截圖）

身穿學校運動服的男童接過香煙後，同樣放到嘴中吸了幾口，漸漸走到場邊。（Threads影片截圖）

男童吸煙片瘋傳 網民震驚

現已未能在網上尋到原帖，相信已被刪去，不過影片早被網民下載並在網上流傳，且引起熱議。不少人對於男童疑公然在球場吸煙的行為表示震驚，另有網民就認出男童身上的學校運動服與石硤尾某學校的運動服雷同。

男童將吸完的煙（紅圈示）丟到地上並用球鞋踩熄，動作熟練。（Threads影片截圖）

男童將吸完的煙丟到地上並用球鞋踩熄，動作熟練。（Threads影片截圖）

小學生球場吸煙或渉2宗罪

根據《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）第3條及附表2規定，部份室外的公眾地方都已經列為法定禁煙區，當中包括公眾遊樂場地、任何體育場內的球場、緊靠球場或跑道的行人通道及觀眾看台。任何人在法定禁止吸煙區或公共交通工具內作出吸煙行為可被罰款1,500元。

另外，《吸煙（公眾衞生）條例》（第371章）第15A條則列明，禁止將煙草產品售予18歲以下人士，或為推廣、宣傳而將煙草產品給予任何人，一經定罪最高可被罰款2.5萬元。

（Threads）